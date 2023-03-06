南韓官方成立基金會來補償二戰強制工 化解韓日貿易爭端

外交部長朴振表示，政府將出面成立一個基金會，由民間企業捐款來補償15名受害者。（歐新社）

南韓 政府周一宣布，將對在二次大戰期間被迫為日本 企業工作的韓國勞工 提供補償，解決長久以來一直糾結韓日關係的歷史問題。

外交部長朴振表示，政府將出面成立一個基金會，由民間企業捐款來補償15名受害者。依據南韓總統尹錫悅同意的解決方案，由1965年與日本簽署的條約而受益的南韓企業如浦項鋼鐵，將出資贊助這個基金會。

朴振在新聞簡報中說：「政府希望南韓和日本能夠共同發展基於和解與合作的關係。這是一個新的、具有歷史意義的契機，超越韓日之間的衝突和仇恨而迎向未來。」

僅僅一周前，尹錫悅已表示，日本已從過去的軍國主義侵略者轉變為和南韓共享相同普世價值觀的夥伴。

南韓法院2018年裁定，三菱重工和日本製鐵兩家企業必須賠償原告，但日本政府拒絕接受這些判決，認為所有此類索賠均已在兩國1965年正常化關係協議中得到解決。

2019年，日本以信任不足和國家安全為由，對南韓出口關鍵商品採取限制，兩國關係因此降至數十年來谷底。南韓表示，日本此舉形同對2018年戰時勞工補償的法庭判決展開報復。

讀賣新聞報導，日本政府計劃取消關鍵電子材料外銷南韓的限制，以回應南韓撤銷世界貿易組織（WTO）對此問題的申訴。

韓聯社報導，尹錫悅可能在本月訪問日本，與日本首相岸田文雄會談。先前也有報導說，尹錫悅可能受邀出席5月在日本舉行的七大工業國高峰會。