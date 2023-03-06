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滿足40%境內需求 歐布局乾淨能源

編譯黃淑玲／綜合報導

布魯塞爾當局已制定計畫，希望歐盟乾淨能源的產能足以滿足40%的境內需求，並在公共利益優先的情況下，允許會員國擱置部分環保考量，以順利推動關鍵計畫。

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會的草案顯示表示，在太陽能、風電、熱幫浦、電池及電解器等五大關鍵產業，歐盟的產能需滿足至少40%的境內需求，以在2050年前實現淨零碳排。歐盟為風電和熱幫浦產業設定的目標最高，兩者的比率均為85%。

這項計畫預定14日發布，是對美國在去年8月通膨削減法的直接回應。

美國的通膨削減法為乾淨能源科技，提供高達3,690億美元的稅負優惠與補貼，已引發歐盟當局擔心歐洲相關製造商將出走，並且迫使歐盟重新評估與中國大陸的關係，例如歐盟太陽能產業超過90%進口仰賴中國大陸。

歐盟執委會主席范德萊恩本周將與美國總統拜登會面，討論通膨削減法。

為了加速歐盟全境的乾淨能源部署，歐盟執委會的提案建議，某些產業計畫「對環境有負面衝擊」，但如果會員國當局認為「這些計畫帶來的公共利益高於負面影響」，將允許該國政府快速推動這些計畫。

歐盟的提案也定義了所謂「淨零韌性方案」，這項戰略計畫旨在強化歐盟一些產業的自主性，這些產業目前有80%仰賴第三國或未與歐盟簽訂貿易協議的國家。這類計畫也需符合一定的溫室氣體排放限制，並在所在地區提供就業及發展。

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