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衛星通訊業 競爭白熱化

編譯簡國帆、陳律安／綜合報導
三星電子表示，已在開發一套系統，允許智慧手機用戶透過衛星傳送數據。（美聯社）
三星電子表示，已在開發一套系統，允許智慧手機用戶透過衛星傳送數據。（美聯社）

三星電子表示，已在開發一套系統，允許智慧手機用戶透過衛星傳送數據；英國智慧手機製造商Bullitt也發表具備衛星聯網功能的手機，凸顯衛星通訊相關產業競爭愈來愈激烈。

CNBC報導，三星電子23日表示，該公司的新數據機技術將允許傳送與接收的通訊，也能分享圖片和影音。這些數據會被傳送到太空中的低軌衛星，再傳回地面接收站，接著傳到終端用戶。

三星還沒推出衛星聯網功能，但計劃在其Exynos行動處理器納入這項技術，暗示可能把這套系統裝入Galaxy智慧手機。三星電子本月推出的旗艦機種Galaxy S23沒有衛星聯網功能，而蘋果iPhone 14已讓用戶能緊急使用衛星聯網功能。

另外，Bullitt在24日發表一款衛星聯網軍規手機，這款手機將預先搭載Bullitt訊息服務，可在沒有行動網路和Wi-Fi的地方，透過衛星傳遞訊息。CCS Insight分析師伍德表示，在三星加入後，高階手機搭載緊急衛星傳訊正成為預設功能，也凸顯蘋果採用這項功能的龐大影響力。

在蘋果去年9月推出iPhone 14後，通訊晶片大廠高通也和衛星通訊業者Iridium簽署協議，要把能衛星聯網的晶片帶入Android手機。台灣的聯發科技預料也將在下周的巴塞隆納行動通訊大會（MWC）發表自家的行動衛星技術。

衛星手機還沒成為商用的主流科技，但手機製造商已紛紛押注這項商機，讓偏遠地區的民眾也能用衛星聯網功能通訊。

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