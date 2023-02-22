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華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

南韓高階筆電 外籍兵團強攻

編譯簡國帆、洪啟原／綜合報導

南韓高階筆電市場競爭加劇，因台灣華碩、美國蘋果等國內外廠商都將在上半年推新品搶市，華碩將推出ProArt Studiobook，蘋果最近也已開放預購新版MacBook Pro。

南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse報導，韓國IDC的數據顯示，蘋果去年第3季在南韓筆電市場的市占率為20.8%，銷量8萬5711台，略高於樂金（LG）的20.4%市占率與8萬4219台銷量。

三星電子仍是冠軍，去年第3季市占率為27%，銷量11萬535台，但市占已比過去兩到三年的30%~40%大幅萎縮。

報導指出，華碩去年第2季在南韓市場的崛起之勢驚人，以15%的市占率緊跟在第二名LG的17%後面，蘋果也以12%的市占率拉近落後差距，雖然都還是遠遠低於三星電子的35%，但相較下，三星電子和LG過去都主宰南韓筆電市場半壁江山，蘋果和華碩的市占率都是個位數。LG去年第2季銷量為6萬6820台，華碩則為6萬499台。

海外製造商正陸續推出新的高階產品搶市，擴大市占率；華碩計畫4月推出ProArt Studiobook，蘋果也已開始預購配備自家設計M2 Pro和M2 Max晶片的MacBook Pro。

蘋果 南韓 三星

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