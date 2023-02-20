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日央行外部風險：3月恐意外再擴大殖利率目標區間

編譯季晶晶／綜合外電
日本央行觀察人士說，總裁黑田東彥有可能在3月會議時意外宣布調整政策。（美聯社）
日本央行觀察人士說，總裁黑田東彥有可能在3月會議時意外宣布調整政策。（美聯社）

觀察人士表示，日本銀行（央行）總裁黑田東彥下月在任內最後一次會議，可能意外宣布調整政策，為植田和男的接班過渡鋪平道路。

日本央行的殖利率曲線控制計畫給植田帶來了複雜的挑戰，可能一上任就面臨市場要求改弦更張的巨大壓力，即使這位經濟學家可能更希望花些時間評估該措施。

部分觀察人士因此認為，黑田可能在3月10日結束的會議上有意外之舉。多數經濟學家認為要等植田上任才能會調整政策。

法國巴黎銀行首席日本經濟學家Ryutaro Kono說，「事情取決於市場發展態勢，但日本央行的目標殖利率區間在3月再次擴大的可能性是一半一半」，這樣一來，新領導層可在較平靜的市場環境中評估政策。

Kono補充表示，日本央行下月若不採取行動，植田可能在他上任召開首次政策會議之前就面臨「債券大拋售」。

黑田一直說，在12月調整後，沒必要進一步調整殖利率曲線控制政策。但他有可能已經意識到當前形勢以及新總裁起步的風險。部分經濟學家說，黑田仍可能幫助植田，讓他有更多思考時間。

日相岸田文雄意外提名植田和男擔任央行總裁，促使經濟學家預期，會有某種形式的緊縮措施。彭博調查顯示，約70%的經濟學家認為日本央行7月前收緊政策，高於上月調查的54%。

彭博觀察期權市場發現，交易員認為日本央行3月會議將是日圓潛在波動的重要催化劑。但根據數據，預期的匯率波動低於1月會議前的水準。

曾在2000年代初植田是央行政策委員時擔任他秘書的Tetsuya Inoue表示，「植田和男不會急於退出當前政策，只有在確認通膨和工資能取得自我強化的動能後，他才會正常化貨幣政策」。

植田周五將首次出席國會聽證會，屆時他的溝通技巧將接受考驗，市場將關注他如何評估殖利率曲線控制。

央行 殖利率 日本

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