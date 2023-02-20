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暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

旅遊復活 Airbnb股價周漲21%

編譯洪啟原／綜合報導

在旺盛的旅遊需求帶動下，旅宿訂房平台Airbnb上周股價不只收紅，更締造上市以來最大的單周漲幅，推升市值大增約150億美元。Airbnb去年獲利創歷史新高，並樂觀看待2023年展望。

Airbnb上周公布的本季營收展望優於市場預期，助攻公司股價上周周線勁揚21%，單周漲幅為2020年首度公開發行股票（IPO）以來最大，推升Airbnb市值大增約150億美元。執行長切斯基表示，旅遊訂房筆數正恢復至疫前水準，使本季營收展望更加樂觀。根據彭博整理的資料，這個展望促使至少25名分析師調高Airbnb的12個月目標價。

疫後旅遊復甦熱潮不只帶動Airbnb的業績和股價齊揚，例如萬豪酒店（Marriott）上季財報報喜，也激勵股價大漲、一度觸及去年4月以來新高。

彭博行業研究分析師辛格說：「旅遊市場的受壓抑需求爆發，持續為Airbnb這類旅宿平台業者，及萬豪和希爾頓等傳統連鎖飯店帶來強勁的業績。」

線上旅遊訂房網站TripAdvisor上季財報也優於市場預期，但2023年利潤率展望黯淡，拖累股價大跌、上周周線收黑。在歐洲，法荷航集團（Air France-KLM）上季營收創紀錄，指出疫情後「展開新篇章」，推升17日股價收漲3.5%。

此外，投資人持續布局航空股，有數家航空業者預估今年將迎來強勁需求，儘管高通膨和衰退疑慮使消費者承壓。郵輪概念股今年迄今持續上漲，嘉年華郵輪與挪威郵輪等大咖的股價連跌三年後開始反彈。

辛格說：「對旅遊支出這個非必需性消費而言，持續性的通膨是一大風險，但中國大陸的旅遊熱潮，可能是另一個催化劑。」

股價 營收 郵輪

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