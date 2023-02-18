愛馬仕報喜 上季營收勁揚

愛馬仕上季營收躍增逾20%，比一年前成長23%，增幅高於分析師所預期的17%。（路透）

精品品牌愛馬仕（Hermes）17日表示，上季營收 未受到中國大陸疫情 影響，躍增逾20%，因為富有消費者對柏金包和其他高級皮製品的需求持續強勁。

愛馬仕表示，截至去年12月底的第4季營收，比一年前成長23%至29.9億歐元，增幅高於分析師所預期的17%。

成長最多的部門是包括柏金包在內的皮製品與馬具部門，年比增幅高達25%，同樣超乎市場預期。這使得愛馬仕去年全年營收達到破紀錄的116億歐元（123億美元），比前年成長近30%。

上季一開始時大陸仍實施防疫 封控措施，後來儘管取消清零政策，但初期仍爆發一波疫情，導致消費者持續待在家裡，對大陸的精品消費造成打擊，包括Gucci母公司開雲（Kering）在內的多家精品集團都受重創。然而，愛馬仕上季在日本以外亞太地區的營收卻躍增約25%。

愛馬仕執行董事長杜馬斯（Axel Dumas）表示，公司去年儘管面對眾多不確定性，仍表現非常強勁，讓他對今年充滿信心。他說：「就歷史經驗上，敝公司一直耐得住危機。」

杜馬斯也解釋，公司今年1月在法國調漲產品售價8%、全球平均調漲7%的原因，主要是人力成本上漲。

愛馬仕正嘗試透過在法國開設新廠，以迎合柏金包和凱莉包躍增的需求。該公司表示，過去三年已增加4,300個工作機會，包括法國的2,900個，今年也計劃增聘更多員工。儘管如此，這些產品的訂單依舊大排長龍。

但相較於香奈兒、LVMH集團旗下的LV等精品品牌過去幾年漲價的幅度，愛馬仕的漲幅並不大。據瑞銀（UBS）估算，LV在2020年和2022年的漲幅分別為9.6%和3.7%，愛馬仕這些年則只分別漲1%和2.1%。

此外，杜馬斯也表示，預定在本月底發給全球員工一筆4,000歐元的額外獎金，並將在4月20日的股東大會上提案發放每股13歐元股利。