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物價壓力大 ECB下月擬再升息2碼

編譯劉忠勇／綜合報導
歐洲央行（ECB）總裁拉加德（中）重申，歐洲央行有意下個月再升息2碼。（歐新社）
歐洲央行（ECB）總裁拉加德（中）重申，歐洲央行有意下個月再升息2碼。（歐新社）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德重申，歐洲央行有意下個月再升息2碼（0.5個百分點）。菲律賓央行16日則宣布升息2碼，且暗示將繼續緊縮以對抗通膨，但印尼央行同日則按兵不動，反映出這兩國東南亞國家的貨幣政策路徑已出現分歧。

拉加德15日在歐洲議會表示，「考慮到潛在的通膨壓力，我們打算下一次在3月開會時再升息50個基點，然後將評估貨幣政策的後續路徑」。

儘管歐元區通膨率連續三個月放緩，但歐洲央行官員仍強調尚未戰勝高漲的物價。他們擔心隨著就業者要求加薪以彌補購買力的下降，持續潛在的價格壓力可能會進一步加劇。多位歐洲央行官員已強調，下個月已計畫好50個基點的升息不太可能是最後一次。

根據路透的最新調查，經濟學家都認定歐洲央行在3月16日的決策會議中再升息2碼，讓主要的存款利率來到3%，至於之後的發展則較無明確的共識，僅稍微過半的受訪者認為會在第2季時升到3.25%。

另外，菲律賓央行16日升息2碼至6.0%，是去年至今第八次升息，並暗示準備好採取進一步行動，以抑制處於14年高點的通膨，此結果僅略多於半數的經濟學家料中。

印尼央行則維持利率在5.75%不變，符合市場預期，在連續六個月升息後暫停腳步，並強調目前的利率水準應足以引導通膨在今年晚些時候回到其目標區間內。

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