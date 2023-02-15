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金磚今年會變大？伊朗、沙烏地阿拉伯想加入BRICS

編譯季晶晶／綜合外電
金磚國家今年將決定是否擴員以及申請加入的門檻條件。（美聯社）
金磚國家今年將決定是否擴員以及申請加入的門檻條件。（美聯社）

輪值金磚國家（BRICS）主席國的南非表示，計劃今年決定是否准許納入新成員，以及申請加入的門檻為何，在正式要求加入BRICS的多國裡有伊朗和沙烏地阿拉伯。

讓巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚五國擴員，將有利於北京，這個全球第二大的經濟體試圖建立外交影響力，與已開發國家在聯合國、國際貨幣基金、世界銀行和其他機構的主導地位相抗衡。

去年，中國主辦BRICS會議時積極討論擴員，但其他成員國對他們的影響力可能遭稀釋有疑慮，尤其是如果北京的親密盟友獲准加入的話。中國的國內生產毛額（GDP）是其他四國加總起來的兩倍多。

南非的BRICS大使Anil Sooklal說，擴大提議會是今年峰會的焦點。他上周在約翰尼斯堡受訪表示：「有超過12個國家提出想加入。我們在考慮擴大成員國方面有所進展。」

BRICS潛在的重新定位正值歐洲和北美的已開發國家努力強化結盟，藉由形成新集團和簽署貿易及安全協定，抵制日益強勢的中國。

Sooklal說：「我們活在有處於不同秩序的世界裡。不知道新秩序會是什麼樣。但相信我們必須發揮作用，確保大家有一個更公平、包容、透明的全球架構。」

根據總部在南非首都普利托利亞的安全研究所（Institute for Security Studies）， BRICS國家占全球人口的42%，在世界銀行和國際貨幣基金占有的投票權卻不到15%。

最初在2009年成立的金磚國家由四個國家組成，以當時高盛集團首席經濟學家歐尼爾利用各國國名首字母創造的BRIC一詞為名，隔年加入南非。金磚五國2014年發起成立新開發銀行，制衡國際貨幣基金和世界銀行，孟加拉和阿聯2021年加入該機構，埃及和烏拉圭可望跟進。

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