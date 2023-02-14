情人節遇高通膨 荷包告急

今年情人節各類相關費用紛紛上漲，消費者的荷包面臨失血危機。( 路透)

2月14日就是西洋情人節了，但破紀錄的食品通膨令鮮花、巧克力和浪漫的燭光晚餐都變得更「高貴」，今年情人節消費者的荷包面臨大失血危機。

路透報導，研究公司Kantar數據顯示，受疫情 導致的供應鏈僵局和俄烏戰爭影響，截至1月22日止的四周內，英國 人的食品支出比去年同期高出16.7%，增幅創下歷來最高。

因此，今年的情人節大餐也將變得更貴。倫敦米其林餐廳Ritz Restaurant今年就將四道菜的情人節套餐價格，從去年的每人325英鎊漲至395英鎊。

其他情人節相關費用也已紛紛上漲。隨著億滋、雀巢和瑞士蓮等食品公司提高產品價格，人們在巧克力上的支出增加10.7%。英國去年12月鮮花價格已上漲6.2%。

不過，英國的超市並沒有在這一波當中跟著漲價，甚至打算藉機大撈一筆，透過提供價格穩定、實惠的情人節套餐，把顧客從餐廳吸引過來。例如Morrisons超市推出15英鎊的套餐，包括前菜、主菜、兩道配菜、飲料和甜點。會員購買一打玫瑰花還可優惠1英鎊。

特易購（Tesco）更將情人節雙人套餐的價格從去年的15英鎊降至12英鎊，包括主菜、配菜、甜點和飲料。

Sainsbury's也和Uber Eats合作推出15英鎊的「快速套餐」，包括三道菜、飲料和禮品，並在東倫敦部分地區免費配送。

投資 公司Quilter Cheviot證券研究主管貝克特表示：「這是超市向顧客兜售優質產品的好機會，顧客平常並不會購買這些產品，可能會吸引顧客未來重複購買。」