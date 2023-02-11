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整頓廣告科技部門 雅虎今年要裁員20％

編譯林奇賢／綜合報導

在美國科技業掀起裁員潮之際，雅虎公司（Yahoo）宣布對廣告科技部門進行大規模整頓，將在今年底前裁掉20%員工，本周展開的第一輪行動，會有1,000人丟掉飯碗。

雅虎發言人9日表示，計劃2023年底前將廣告科技部門縮減近半員額，亦即超過1,600人，相當於公司員工總數的20%。雅虎目前母公司是私募基金Apollo全球管理公司。

雅虎執行長蘭佐內（Jim Lanzone）強調，這波裁員並不是因為財務上遭遇挑戰，而是獲利欠佳的廣告業務改變戰略。Axios則指出，這項改變代表雅虎結束過去多年的努力，不再直接挑戰Google和Meta在數位廣告領域的主導地位。此時也正值廣告商減少行銷預算，以因應高通膨和經濟形勢的不確定性。

雅虎將關閉部分廣告供給方平台（SSP）的業務，並收掉原生廣告平台Gemini，轉而與Taboola合作，由該公司提供解決方案。

但雅虎也並非要完全退出數位科技廣告業務，在這次整頓計畫中將成立一個名為「雅虎廣告」（Yahoo Advertising）的新部門，重心放在雅虎財經、雅虎新聞、雅虎體育等公司資產。

雅虎 裁員 預算

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