英特爾德國投資建廠 要求補貼加碼

有意在德國 建廠的晶片 大廠英特爾，傳出以能源和建廠成本增加為由，要求德國政府將補貼加碼到100億歐元，讓這個規模龐大的投資 案出現變數。

美國晶片龍頭英特爾（Intel）去年宣布，將在德國中部的馬德堡（Magdeburg）設廠，搶進晶圓代工業務，初期投資額170億歐元（約182.5億美元）。

這是歐洲近年規模最大的半導體投資案，原本規畫今年上半年動工，最近卻因補貼金額談不攏出現變數。

中央社引述德國「商報」（Handelsblatt）報導，官方知情人士表示，為吸引英特爾設廠，德國政府原本準備拿出68億歐元（約73億美元）的補貼，不過英特爾以能源和建廠成本增加為由，要求德國將補貼加碼到近100億歐元（約107億美元）。

英特爾發言人不願證實這個消息，但指出電價已漲到每度40歐分，相當於1年前的4.5倍，建廠成本也「顯著增加」。

他表示，英特爾擬在德國採用的「更先進設備」將抬高生產成本。

報導說，德國政府已將68億歐元的補貼編入預算，認為英特爾高估電費支出，對英特爾的動作感到不滿。

不過，官員強調，招攬英特爾設廠是既定政策，政府將盡一切努力排除障礙。