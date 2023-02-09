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印度央行升息周期估進入尾聲

編譯葉亭均、王巧文／綜合報導
印度升息1碼，連續第二度放緩升息步調。（美聯社）
印度升息1碼，連續第二度放緩升息步調。（美聯社）

印度央行8日宣布升息1碼，連續第二度放緩升息步調，但表示核心通膨率居高不下，保留更多繼續緊縮的空間。不過許多市場人士認為，這可能是印度央行這波最後一次升息。

印度央行一如市場預期，將附買回利率調高25個基點（1碼）至6.5%，為連續第六度升息。央行表示，其政策立場依然著重在從寬鬆政策撤回。央行總裁達斯在決策會後表示：「全球經濟展望顯然不像前陣子看來那樣嚴峻。不過，在一些主要經濟體中，通膨仍遠高於目標。」

路透報導，多數分析師預期，這次可能是印度央行這波緊縮周期的最後一次升息。印度自去年5月已升息250個基點，包括5月升息40個基點、接著連續三度升息50基點，去年12月升息幅度放緩至35個基點。India Ratings and Research認為，這可能是這波升息周期最後一次升息，因通膨正在趨緩，而全球商品價格已走軟。

印度去年12月零售通膨率降至5.72%，為12個月低點，降回至央行設定的2%至6%目標區間，但剔除食品與燃料價格的核心通膨率已連續15個月維持在6%以上，維持當前的政策立場將讓官員有進一步升息的空間。

對於阿達尼集團近期遭遇空襲導致股價崩跌危機，達斯淡化了金融機構對阿達尼企業曝險的風險，強調印度銀行和非銀行金融機構會「繼續保持強健和韌性」。

升息 央行 印度

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