買豪宅…TikTok帶你線上賞屋

隨著科技發展日新月異，買房前親自賞屋這種模式可能逐漸走入歷史，現在要購買豪宅的年輕買家不必出門，只要點進短影音平台TikTok 的影片，就能展開「線上豪宅賞屋之旅」。

財星雜誌（Fortune）報導，銷售百萬美元豪宅的房仲經紀人正趕搭TikTok購屋影音導覽熱潮，讓用戶在線上飽覽從超級獨棟別墅到頂樓豪宅的風采。這些賞屋影片不只引人入勝，更帶動銷售增加，也使千禧世代購屋者流連忘返。

美國房市正在降溫，到去年12月為止，不動產抵押購屋貸款 的申請件數較前一年暴跌逾40%。富國集團預估，今年美國新屋銷售將下滑6.5%，成屋銷售估下滑13.1%，獨棟住宅銷售下滑12%，房價估降5.5%。

不過，在TikTok搜尋購屋主題標籤的影片正大行其道，其中住宅導覽影片吸引101億人次觀看，不動產相關影片吸引216億人次觀賞，豪宅主題影片也有33億觀看人次。

加拿大 多倫多房仲經紀人里瓦德內拉指出，用戶逃避現實和熱衷於住宅導覽的渴望，助長了這個趨勢。他上傳的不動產影片吸引逾100萬人按讚。他2021年首次在TikTok上傳影片，沒想到對事業產生深遠影響：這些影片勾起人們賞屋和尋找新屋的興趣。

他指出，拜TikTok的影響力所賜，這些影片曝光度大增。他說：「豪宅導覽對人們來說具有吸引力，原因是他們想看看豪宅內部的樣子，或者他們就是少數的潛在買家。」