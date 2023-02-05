回暖？NFT上月交易量達9.46億美元 飆至去年6月來高位

NFT市場1月交易量達9.46億美元，為2022年6月來最高紀錄。 （路透）

去中心化應用追蹤及分析網站DappRadar的數據顯示，非同質化代幣（NFT ）市場回暖，1月交易量較前月勁揚38%至9.46億美元，為2022年6月來最高紀錄。

NFT是加密藝術品等數位資產的所有權證明，自藝術家Beeple於2021年初以6,900萬美元賣出其NFT作品後，這類數位藏品掀起旋風。「無聊猿遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club）及「加密龐克」（CryptoPunks）兩大NFT藝術品系列也在同年竄紅。但由於爭議頻傳，去年NFT交易熱度銳減。

Dappradar區塊鏈分析師 蓋格拉斯表示，1月NFT交易量激增，一大因素是無聊猿母公司Yuga Labs的新NFT藏品熱賣，該藏品上月交易量為3億2,480萬美元，占NFT上月總交易量的34.3％。

創建無聊猿藏品的Yuga Labs去年3月籌得4.5億美元，並打造出估值40億美元的媒體帝國，其藏品持有者包括人氣歌手小賈斯汀、知名脫口秀主持人吉米法隆、網球名將小威廉 絲等名流大咖。

Yuga Labs在1月推出了「下水道通行證」（Sewer Pass）NFT產品，作為獨家遊戲的入場券。蓋格拉斯說，下水道通行證藏品的發布也引發「NFT世界一陣興奮」，導致交易量上揚。

他說，NFT今年1月交易熱絡，另一個原因是人們預期NFT市集Blur將於2月14日發布自創的NFT熱門代幣，激勵用戶參與NFT交易以獲得更高報酬。推出不久的Blur市集是成長最快的NFT市集之一，上月交易量1.87億美元，占總交易量的20％。