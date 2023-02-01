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全球手機出貨 探十年低點

編譯王巧文／綜合報導
研調機構顧能預估，今年全球個人電腦及手機出貨量將連續第二年下降。 （美聯社）
研調機構顧能預估，今年全球個人電腦及手機出貨量將連續第二年下降。 （美聯社）

IT研調機構顧能（Gartner）預估，今年全球個人電腦（PC）及手機出貨量都將連續第二年下降，其中手機出貨量將下滑至十年低點。

路透報導，顧能在1月31日表示，預期2023年全球手機總出貨量將下降4%，減至13.4億支，低於去年的14億支及2021年的14.3億支，接近2009年的水準，當時黑莓（BlackBerry）和諾基亞（Nokia）手機還是市場領導者，而蘋果正開始攻城掠地。手機市場在2015年達到頂峰。

顧能研究總監亞特瓦爾（Ranjit Atwal）受訪時說，新冠疫情導致手機市場出現根本性的變化，居家上班和遠距作業的風潮興起後，在家工作的民眾發覺沒有必要頻繁更換手機。

他指出，在新機款並未提供重大技術更新的情況下，消費者的換機周期比預期要長，從六個月延長至九個月，也較不願與電信業者綁約，轉向更靈活、有彈性的合約。智慧型手機和PC需求在新冠疫情初期攀升，但到了去年中開始減弱。

全球各國升息和生活成本飆高，均抑制了智慧手機需求，使三星電子及蘋果等公司的業績受到打擊。

在個人電腦部分，顧能表示，2022年PC出貨量年減16%後，今年預計將下滑6.8%。受影響最大的可能是聯想（Lenovo）、惠普（HP）和戴爾（Dell），這三家公司是全球前三大PC製造商。

顧能表示，由於對今年經濟前景不那麼悲觀，且消費者和企業支出最終可望上升，個人電腦市場的下滑的狀況預料將在2023年放緩。

顧能先前已在另一份報告中表示，受全球通膨高漲和經濟形勢惡化影響，企業和消費者對IT終端的購買欲急劇下降，美國2023年全球IT支出可能僅比2022年增加2.4％，增至4.5兆美元。

顧能預計2023年全球個人電腦、智慧手機、平板電腦等設備的總支出為6,856億美元，較2022年下滑5.1％。

需求減少的原因，包括產品價格持續上漲，以及消費者對經濟前景充滿疑慮，以及疫情期間居家辦公帶來的換新需求已經告一段落。

智慧型手機 疫情 蘋果

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