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下周迎紅盤前 新興市場本周每天湧入資金幾追平紀錄

編譯劉忠勇／綜合外電
中國結束疫情清零政策而全面解封之後，北京終於可以恢復正常過年。（美聯社）
中國結束疫情清零政策而全面解封之後，北京終於可以恢復正常過年。（美聯社）

台灣和中國下周一迎接免年開盤之前，投資人正以逼近紀錄之速湧入新興市場的股票和債券，看好通膨下降和中國全面開放經濟有助於扭轉去年的跌勢。

英國金融時報引述國際金融協會（Institute of International Finance）追蹤21個國家的高頻數據指出，新興市場股票和債券市場本周每天淨流入11億美元。目前跨境資金流動的速度超過過去20年來的高峰，僅次於2020年底和2021年初解除新冠疫情封鎖之時。

金融時報指出，投資人湧入新興市場，可見新興市場歷經去年大半低沉的表現後，信心出現大幅翻轉。由於全球通膨緩和，投資人預料聯準會（Fed）在內的已開發國家央行即將停止升息，飽受升息所苦的新興市場也可望暫獲抒解。

摩根大通分析師 Jahangir Aziz 指出，打壓新興市場的重大經濟不確性既已解除，「油箱還有很多油」可供進一步灌注。

新興市場資產得到追捧，也因投資人看好開發中國家今年表現會優於已開發經濟體。摩根大通預測今年新興市場國內生產毛額（GDP）可望領先已開發經濟體1.4個百分點。

新興市場 投資 摩根大通

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