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通膨趨緩 加拿大將暫停升息

編譯任中原／綜合報導
加拿大利率與通膨率走勢。(資料來源：彭博資訊)
加拿大利率與通膨率走勢。(資料來源：彭博資訊)

加拿大央行25日連續第八次升息，升幅1碼，為4.5%，達15年最高，符合預期，但央行卻出乎意料地明示這可能是最後一次；央行表示預料將先退場觀望，並評估之前快速緊縮對經濟的衝擊。這是G7央行之中，率先表示有條件暫停升息者。由於加拿大央行去年曾率先升息，因此現在有可能為各大央行轉向暫停鋪路。

加國央行目前預測，到今年中時，通膨率將降到3%，並於2024年回到2%目標。官員表示，核心通膨率連續三個月下降，可能顯示潛在的通膨壓力已經越過頂峰。

央行同時發布的貨幣政策季報顯示，官員們認為經濟仍然過熱，但預測經濟成長將快速下降；高利率正在壓制房市及家庭支出，可能有助於使經濟及通膨降溫。

會後聲明中指出，「如果經濟動向大致符合季報展望，決策委員會預料將維持目前的利率水準」。

不過官員們也審慎表示，如果經濟數據高於預估，可能仍須進一步升息；聲明中指出，「如果是為了通膨回降到2%目標之需，央行準備進一步升息」。

總裁馬克林在記者會上表示，現在「談降息仍為時過早」。他承認升息的全面性衝擊迄今「仍有得瞧」，並表示「我們正在不夠緊與緊過頭之間尋求平衡」。

資深副總裁羅傑斯表示，央行必須先看到「累積性的證據」，證明經濟動能與物價壓力已轉向，才會再度升息。利率交換交易顯示，目前市場預期央行下一次動作將是降息，最早可能在今年10月。

央行將2022年經濟成長預估上修到3.6%，2023年將成長1%；並表示由於今年經濟成長甚低，因此是否會衰退的機率「幾乎相同」。

此外，印尼央行總裁瓦瑞耀26日接受彭博電視訪問時暗示，該行也將暫停這輪緊縮循環，表示如果沒有意外，利率升幅已經足夠了。馬來西亞央行已準備暫停升息，菲律賓央行也說緊縮緊縮周期已近尾聲。

央行 升息 利率

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