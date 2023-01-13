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顧能預測：PC市場明年才會復甦

編譯劉忠勇、林奕榮／綜合報導
全球PC近四年出貨量。(資料來源：IDC)
全球PC近四年出貨量。(資料來源：IDC)

數家市場研究及調查機構均指出，去年第4季全球個人電腦（PC）出貨量大減；分析師指出，從業界預測來看，PC市場要到2024年才會全面復甦。

研調機構顧能（Gartner）估算，去年第4季全球PC出貨量銳減28.5%至6,530萬台，連四季下滑，為歷來最差的年底購物季表現。

顧能分析師北川美佳子指出，企業買主的PC需求在去年第3季開始下滑，「企業買主正延長PC的使用年限並延後採購，這表示企業市場在2024年之前，都不太可能恢復成長」。

Canalys的報告則顯示，上季全球PC出貨量減少29%到6,540萬台，其中，筆電出貨量下滑30%到5,140萬台，桌上電腦下滑24%至1,410萬台。

分析師達特預期，由於對Windows 10的支援即將告終，教育機構在新冠疫情最嚴重時其購買的電腦生命周期也即將結束，延後換機的力道將在2023年底開始提振市場，動能在2024年增強。

國際數據資訊公司（IDC）的報告則指出，去年第4季全球PC出貨量，大減28.1%到6,720萬台，除了蘋果公司下滑2%受創最小，其他製造商的出貨量減幅都超過20%。

IDC的全球行動及消費者裝置追蹤部門總裁瑞斯說：「出貨連續幾季下滑，但我們認為PC市場有可能在2024年復甦。」

分析師 疫情 2023

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