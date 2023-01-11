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高盛：歐今年經濟有望成長

編譯廖玉玲／綜合報導
高盛上修歐元區今年經濟表現，預測該區今年國內生產毛額（GDP）有望成長0.6%，遠優於之前預測的萎縮0.1%。（路透）
高盛上修歐元區今年經濟表現，預測該區今年國內生產毛額（GDP）有望成長0.6%，遠優於之前預測的萎縮0.1%。（路透）

高盛上修歐元區今年經濟表現，預測該區今年國內生產毛額（GDP）有望成長0.6%，遠優於之前預測的萎縮0.1%。歐盟經濟事務執委簡提洛尼也說，他預期歐元區經濟今年初的萎縮幅度可能沒有去年11月時擔心的那麼深。而近來出爐的經濟數據，顯然也提供了一些有力的證據。

歐元區經濟在2022年底經濟表現得更堅挺，加上天然氣價格大幅下跌，以及中國比預期更早放棄新冠清零之後，高盛經濟學家不再預測歐元區今年會陷入衰退。史登等經濟學家說，受能源危機影響，歐元區冬季成長仍將疲軟，但2023年第1季可能成長0.1%。

這些經濟學家還預期，歐元區的通膨率將以超出預期的速度下降，到2023年底將降至3.25%左右。不過他們也預期歐洲央行將在2月和3月會議上各升息2碼，然後5月以升息1碼結束這輪升息周期，讓存款利率升至3.25%。

另外，簡提洛尼接受義大利報紙24小時太陽報專訪時說，各項因素顯示，2022年第4季和今年第1季的萎縮程度不會像預期的那麼劇烈。歐盟執委會去年11月預測，歐元區經濟擴張速度將大幅放緩，今年全年的成長率僅0.3%，遠低於去年7月時預測的1.4%。

10日出爐的數據顯示，法國去年11月的工業生產比前一個月成長2%，優於市場預期，所有製造業領域幾乎都見到回升，也代表法國經濟吸收能源價格飆升衝擊的能力比預期好，去年底的經濟表現因而有望超乎市場預料。

此外，德國11月的工業生產月增0.2%，也比預期稍強。凱投宏觀（Capital Economics）資深歐洲經濟學家帕瑪斯表示，這代表德國製造業在去年最後一季比預期更有韌性；義大利、法國和西班牙的失業率都下滑，德國失業率經季節調整後維持在5%不變。

然而，英國金融時報（FT）報導，歐元區經濟前景改善也讓歐洲央行（ECB）仍需持續對抗通膨，市場目前預期ECB下月會議時會升息2碼。

歐元區去年12月的整體消費者通膨率已降至個位數，核心通膨率卻繼續上揚。勞動市場緊俏將刺激薪資繼續增加，讓通膨更長時間維持在高檔。ING歐元區資深經濟學家柯林恩表示，勞動市場強勁是ECB抗通膨戰役第二回合的主要風險。

歐元區GDP變動預測。(資料來源：高盛、彭博資訊)
歐元區GDP變動預測。(資料來源：高盛、彭博資訊)

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