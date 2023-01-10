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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

塔塔入主iPhone組裝 關係企業：有助印度成為電子業樞紐

編譯劉忠勇／綜合外電
塔塔集團旗下的塔塔顧問服務（Tata Consultancy Services，簡稱TCS）營運長N Ganapathy Subramaniam。（取材自Asia Pacific Foundations of Canada）
塔塔集團旗下的塔塔顧問服務（Tata Consultancy Services，簡稱TCS）營運長N Ganapathy Subramaniam。（取材自Asia Pacific Foundations of Canada）

印度塔塔集團（Tata Group）軟體服務事業負責人表示，塔塔集團成功入主緯創的iPhone組裝廠，可望大大提振印度志在成為電子製造業樞紐的雄心。

塔塔集團旗下的塔塔顧問服務（Tata Consultancy Services，簡稱TCS）營運長 N Ganapathy Subramaniam 接受彭博電視訪問時說：「我並未直接參與此事，但這對印度是相當好的一件事，因為這會創造在印度生產電子和微電子方面的機會。」Subramaniam 是塔塔集團董事長陳哲(Natarajan Chandrasekaran）的哥哥。

彭博資訊引述知情人士報導，塔塔集團和緯創已經協商長達數月，尋求在今年3月底前完成收購緯創在班加羅爾附近的組裝廠。塔塔集團正大舉拓展電子業，而印度政府也積極布局，希望在電子業挑戰中國大陸的地位。

TCS公布上季淨利為1,085億盧比（13億美元），不如分析師原估的1,108.5億盧比。TCS周二股價一度下跌2.7%。

Subramaniam 表示，TCS有足夠現金，會留意資安和雲端解決方案在內的併購機會。

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