我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美12.7%孩童氣喘 疑與室內瓦斯爐烹飪有關

紐約市5大區 新冠確診至30% 法拉盛、華埠逼近20%

開年大吉 歐美股市2023第一周收紅 經濟軟著陸希望升高

編譯任中原／綜合外電
最新數據顯示，歐、美今年經濟將能「軟著陸」，帶動大西洋兩地股市周五單日以及周線上揚。 （路透）
最新數據顯示，歐、美今年經濟將能「軟著陸」，帶動大西洋兩地股市周五單日以及周線上揚。 （路透）

上周五（6日）公布的最新數據顯示，歐元區通膨升幅下降，且美國工資升幅縮小，令市場人士進一步預期今年歐、美經濟將能「軟著陸」，帶動兩地股市大幅上揚。

歐元區去年12月整體通膨年升率降到個位數字，由10.1%降到9.2%，低於預估，帶動歐股今年第一周收長紅，升幅為2009年來之最。不過核心通膨率仍比去年同期上升5.2%，是1999年歐元區成立以來的頂峰。

高盛強調，歐洲天然氣躉售價格已比之前的頂峰價劇降75%，將「提升實質所得，有助於壓低通膨，並改善政府預算收支」；再者，中國結束「清零」將促進歐洲出口。

美國去年12月就業報告顯示，就業人數增量已連續第五個月減少，且時薪升幅低於預期，使通膨壓力稍獲紓解。服務業景氣調查意外出現萎縮信號，是2020年5月來首次，也有助於緩解服務類通膨壓力。

另一方面，美國非農就業數增加22.3萬人，高於預估，且失業率降到3.5%，回到50年來低點，並未顯示美國經濟明顯滑坡，且不至於使通膨迅速下降。由於歐元區及美國經濟數據相對強韌，使市場預期兩大央行將繼續努力壓抑通膨。

道瓊工業指數周五（6日）大漲700點，史坦普500和那斯達克綜合指數也漲逾2%，一舉讓美國股市2023年頭一周由黑翻紅；歐洲Stoxx 600指數周五收漲1.2%，周線更大漲4.6%。

目前市場預期ECB將於2、3月會議時共升息1個百分點（4碼），到3%；Fed將升息到5%以上，並維持一段時間。

一些經濟學者仍警告，儘管能源價格大幅下降使2023年經濟展望改善，但潛在的通膨力道仍將壓迫各大央行進一步升息，以確保物價受到控制。英國Heteronomics經濟研究公司創辨人魯希表示，「在克服核心問題之前，通膨將無法持續向2%目標回降」。

花旗集團經濟學者勞塞特表示，歐洲數據顯示「目前經濟指向非常溫和的衰退，處於是否衰退的邊緣地帶」；這將促使歐洲央行（ECB）鷹派人士「擔憂工資升幅」。

就業 央行 指數

上一則

四大指數齊上揚特斯拉華麗逆轉

下一則

半導體寒冬延續 三星第1季營利恐現赤字

延伸閱讀

高通膨日子難過 愛丁堡暖心披薩店「免費請客1個月」

高通膨日子難過 愛丁堡暖心披薩店「免費請客1個月」
9.2% 歐元區CPI降至個位數

9.2% 歐元區CPI降至個位數
彭博：美國海軍艦艇2022年穿越台海次數 降至4年來最低

彭博：美國海軍艦艇2022年穿越台海次數 降至4年來最低
歐元區上月CPI顯著降溫 通膨可能已觸頂

歐元區上月CPI顯著降溫 通膨可能已觸頂

熱門新聞

撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
維州6歲童在教室開槍 女老師重傷 家長指上周早通報

維州6歲童在教室開槍 女老師重傷 家長指上周早通報
新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」
影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年

影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年