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其他外國公司忙與中國脫鉤 這家日企卻逆向擴大投資

編譯易起宇／綜合外電
Panasonic將對中國提高投資，一反其他外國企業忙著與中國脫鉤的趨勢。 （路透）
Panasonic將對中國提高投資，一反其他外國企業忙著與中國脫鉤的趨勢。 （路透）

日本家電大廠Panasonic將大幅提高對中國的投資，在地緣政治緊張升高和中國國內經濟減緩之際，一反外國企業逐漸減少對中國曝險的趨勢。

日經新聞6日報導，Panasonic將在2024年底前投資中國500億日圓（3.73億美元），在當地市場新建和擴建家電工廠。報導並指出，該公司將允許當地分公司自行做成部分重要決議，並為中國市場開發量身訂製的產品，以提振銷售。

Panasonic的發言人向彭博資訊證實將在中國增加投資的消息。但該名發言人不願證實日經新聞所報導投資金額的正確性，並表示500億日圓的數字是日經自己的推估。

中國是日本最大的貿易夥伴，也是豐田汽車、Sony和優衣庫（Uniqlo）等許多日企的重要市場。

但自從2020年爆發新冠疫情，日本政府已鼓勵企業降低對中國產線和供應鏈的依賴。日中和美中緊張的升溫也正影響企業的投資和商業決策。

據日本財務省初步數據，日本企業去年頭十個月的對中投資金額，比一年前減少超過2%。日企的對中投資可能還會繼續減少，據日經去年下半年對日本主要製造商的調查，過半數的製造商表示，計劃降低對中國供應商的依賴。

投資 日本 疫情

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