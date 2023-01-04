交車量未達標 特斯拉現需求裂痕

隨交車等候期縮短，分析師關注特斯拉的重心由供不應求轉為供過於求。 （路透）

在美國和中國兩大市場分別降價促銷措施後，特斯拉 （Tesla）上季交車量刷新紀錄，但不如分析師 預期，全年交車輛成長約40%，也未達成全年交車量成長50%的目標，分析師認為「需求裂痕」正在浮現，市場對未來幾年的交車量預估可能須大幅重設。特斯拉股價3日早盤應聲大跌逾7%。

特斯拉去年第4季交車量比第3季成長11%，達到40萬5278輛，創下單季最高紀錄，但低於分析師預估的42.7萬輛。去年全年則交付逾131萬輛，年增約40%，未達全年交車量成長50%的目標。

特斯拉去年已增闢德國柏林和美國德州的兩座組裝廠，全年產量成長47%，達到137萬輛，但上季產量卻高於交車量3萬4423輛，為連續第三季超額生產，全年則超額生產約5.6萬輛。特斯拉歸因於物流問題，「繼續轉向更均衡的地區生產組合」，以使年底交車量進一步增加。

分析師則認為是需求問題。特斯拉去年已在中國降價並減產，在美國也推出7500美元的折扣，但利率上揚、通膨高漲等經濟阻力，加上馬斯克併購推特後種種突兀行徑令人不安，特斯拉股價去年大跌65%。

伯恩斯坦分析師薩柯納吉認為，特斯拉正面臨重大的需求問題，若非需要調降成長目標（並降低工廠產能），就是要再降價，降到比去年第3季車價低1800美元~4500美元的水準，壓縮利潤，除非特斯拉量產更低價的車款，但這近期不會發生，「我們相信許多投資 人低估特斯拉面臨的需求挑戰程度，2023／2024年的交車數據可能大幅重設」。

看多特斯拉的Wedbush分析師艾夫斯也認為「需求裂痕顯然正在浮現」，Loup創投公司管理合夥人孟斯特也說，特斯拉上季產量和交車量差距拉大。目前分析師預期，特斯拉今年交車量可能增加約46%至192萬輛。

特斯拉預定25日公布上季財報，華爾街預期該公司去年營收將成長逾50%至820億美元，獲利將增加超過一倍到近130億美元。特斯拉也預定3月1日舉行投資人日，將討論長期擴張計畫、新一代的汽車平台、以及資本配置等議題。