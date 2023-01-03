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亞洲股市2023拚反彈 要關注的5件事

編譯簡國帆／綜合外電
分析師和投資人都看好亞股2023年將反彈回升，押注一些去年最棘手的問題，都將在今年成為助力。（美聯社）
分析師和投資人都看好亞股2023年將反彈回升，押注一些去年最棘手的問題，都將在今年成為助力。（美聯社）

亞洲股市市值在2022年蒸發近5兆美元後，分析師和投資人都看好2023年將反彈回升，押注一些去年最棘手的問題，都將在今年成為助力。

分析師指出，中國全面重新開放和美國聯準會（Fed）放慢升息步調，將是帶動MSCI亞太指數迅速彈升的關鍵因素，投資人也預期今年的亞股表現將優於美國，至於台灣和南韓等以科技股為重的市場前景，市場將密切關注晶片下行周期的觸底反彈時機，但日本銀行（央行）的鷹派行動也可能牽動整體亞股表現。

中國經濟復甦

中國經濟的回溫，將是提振整個地區企業利潤的關鍵，但市場復甦力度將取決於中國的新冠疫情發展，特別是農曆春節後可能會有更多人染疫，投資人也愈來愈擔心全球供應鏈再度受擾。

Asymmetric顧問公司策略師Amir Anvarzadeh認為，新冠疫情至少在今年上半年都將嚴重影響中國的消費和經濟成。之後的經濟復甦可能也代表原物料需求和通膨上升，增添全球央行利率政策的複雜度。

投資人也將緊盯3月的全國人大會議等政治事件，尋找更多支持成長政策的蛛絲馬跡。同時，房市前景依然黯淡，儘管北京推出支持政策，地產類股仍接近熊市。

美元匯率貶值

強勢美元在去年多數時間都對亞股構成壓力，美元債務負擔沈重的企業、和進口商則感受到更大的痛苦。隨著Fed預料將放緩升息腳步，壓力已開始緩解，外資可能回歸亞股。

晶片景氣下行循環何時了

隨著電子產品需求下降、以及利率上升重創科技股，台灣和南韓股市去年都度過艱困的一年，如今投資人正在關注獲利和削減資本支出行動何時觸底，許多人預期今年下半年將出現轉機。

然而，美國試圖拉攏其他國家遏制北京當局科技野心，可能影響台積電等亞洲晶片製造商和設備製造商的業務，雖然中國政府對晶片業的支持有望抵銷一些利空。

地緣政治緊張發展

雖然許多因素都預示著未來一年會有更好表現，但因地緣政治緊張可能加劇，投資人也抱持審慎。美中關係看似好轉，國務卿布林肯預料將在今年初訪問北京，但美中在台海議題、及在美上市中概股稽核問題的不確定性，都在抑制看多情緒。

日銀決策前景

日銀去年12月意外放寬10年期公債殖利率的波動區間，引發市場預期該央行政策也將回歸正常化，可能提振日圓匯率，對日本科技公司和汽車製造商等出口商構成壓力。

而且，鑒於日本企業和個人是海外資產的主要買家，日圓也是重要的全球融資貨幣，日銀任何政策調整的影響，也將波及亞洲以外的資產表現。

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