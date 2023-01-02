我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

2023全球股市 緊盯四關鍵

編譯任中原／綜合報導
專家認為，2023年市場盤勢將受到Fed政策前景、通膨、經濟成長及企業獲利動向的牽動。（美聯社）
專家認為，2023年市場盤勢將受到Fed政策前景、通膨、經濟成長及企業獲利動向的牽動。（美聯社）

全球股市在2022年締造十多年來最糟表現後，展望2023年，專家認為，市場盤勢將受到美國聯準會（Fed）政策前景、通膨、經濟成長及企業獲利動向的牽動。考量到經濟衰退憂慮、Fed放緩升息，分析師也看漲金價，預估今年有望站上每英兩2000美元水準。

LPL金融公司全球策略長柯羅斯比指出，Fed大幅升息，使市場擔憂今年經濟是否會大走下坡。但投資人可能發現通膨已經觸頂的信號。Sevens Report研究機構總裁伊薩耶表示，通膨率將降到3%~4%，可能使Fed認為已達成任務；預料今年底時，通膨可能已不再是重大問題。

但悲觀人士認為雖然通膨下降，Fed仍將進一步升息，並讓利率維持在5%以上一段時間。市場在2023年的第一周也難擺脫「Fed憂鬱」，將緊盯6日出爐的12月非農就業人口報告，新增就業人數預料將趨緩至約20萬人，但仍是穩健水準，難降低Fed的升息決心。

經濟衰退前景也是影響股市的關鍵。樂觀人士及Fed官員都主張，勞動市場強韌將能讓經濟躲過「硬著陸」命運，但CFRA研究公司投資策略長史托瓦爾表示，投資人預期今年初經濟將陷入衰退，證據是史坦普500指數企業下修2023年盈餘預估，且防禦類股持續當紅，「我們預測會發生輕度衰退」。

Glenmede分析師指出，二戰後歷次空頭市場平均持續時間為14個月，從頂峰到谷底的平均跌幅是35.7%，而這波美股熊市迄今走了12個月，跌幅近20%，可能才只經歷了三分之二；據以往經驗，熊市通常是在衰退開始之後、結束之前觸底。

投資人也擔憂目前的企業獲利預估尚未充分反映經濟滑坡。目前市場共識是今年的史坦普500指數企業平均盈餘將成長4.4%，但以往經驗顯示在衰退期間，企業獲利平均年減率為24%。再者，由於公債殖利率回升，實質殖利率回升到1.6%，成為股票的競爭對手，使「捨股其誰」（TINA）的操作策略失靈，也對股市不利。另一個影響因素是美元匯率，要看美國與其他國家之間的利率差距變化。

另一方面，由於Fed預料將繼續放慢升息步調，又有衰退憂慮的支撐，國際金價今年有望漲破每英兩2,000美元的阻力線，並且維持在這個水準之上。紐約黃金現貨價格2022年收跌0.3%至每英兩1,824.02美元，期貨全年更下跌1%至每英兩1,826.20美元。

殖利率 升息 投資

上一則

Fed會降息？ FT 2023大預測

下一則

WSJ：全球船運業恐掀價格戰

延伸閱讀

市值蒸發約35兆美元 全球股債2022市況慘不忍睹

市值蒸發約35兆美元 全球股債2022市況慘不忍睹
三大防禦類股 明年宜續持有

三大防禦類股 明年宜續持有
納指連跌四季 網路泡沫首見

納指連跌四季 網路泡沫首見
30年貸款利率漲至6.125% 明年仍在高位

30年貸款利率漲至6.125% 明年仍在高位

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招