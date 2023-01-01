避免價格波動影響 三星擬推高階記憶晶片租賃服務
全球最大晶片製造商三星電子有意推出高階記憶晶片的租賃服務，期盼這種新的商業模式能在記憶體價格波動時維持穩定的營收和獲利。
韓國經濟日報引述產業人士報導，三星電子近來已把「記憶體即服務（MaaS）」設定為新事業，正在制定實施計畫。三星準備推出新的商業模式，對Google等雲端服務公司提供記憶晶片租賃服務並收取費用，這些晶片可用於高效能運算（HPC）和數據儲存裝置，例如次世代CXL DRAM模組。
晶片租賃服務讓簽約客戶降低晶片採購成本，同時也能在產品使用周期內獲得三星電子的系統管理服務。對三星電子來說，MaaS事業可確保穩定的營收和獲利，尤其是在產業不景氣拖累晶片價格大跌之際。
知情人士說，三星電子已向客戶告知這項服務，希望晶片租賃事業未來在整體DRAM營收占比能達到至少10%。產業主管說，半導體已不再是單純的商品，而是成為客製化的專用晶片，這代表這類晶片的研發成本和售價都在上升，成為客戶的財務負擔。
微軟、甲骨文等矽谷科技巨頭已推出「軟體即服務」（SaaS），也就是提供客戶軟體並每月收取訂閱費用。產業主管說，三星電子希望在晶片銷售上採用這類模式。
充滿危機意識的三星電子在下修營收展望之際，也正在提升晶片製程技術，以領先競爭對手。
三星電子在1974年收購Hanmi半導體公司，進軍晶片市場，並持續致力推動晶片技術的研發，推出數款號稱舉世首創的先進晶片，並於1993年成為全球最大的DRAM製造商。三星也在2002年成為全球第一的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商。
上一則
FB留言