避免價格波動影響 三星擬推高階記憶晶片租賃服務

三星計劃推出記憶晶片租賃服務。（美聯社）

全球最大晶片 製造商三星 電子有意推出高階記憶晶片的租賃服務，期盼這種新的商業模式能在記憶體價格波動時維持穩定的營收 和獲利。

韓國經濟日報引述產業人士報導，三星電子近來已把「記憶體即服務（MaaS）」設定為新事業，正在制定實施計畫。三星準備推出新的商業模式，對Google等雲端服務公司提供記憶晶片租賃服務並收取費用，這些晶片可用於高效能運算（HPC）和數據儲存裝置，例如次世代CXL DRAM模組。

晶片租賃服務讓簽約客戶降低晶片採購成本，同時也能在產品使用周期內獲得三星電子的系統管理服務。對三星電子來說，MaaS事業可確保穩定的營收和獲利，尤其是在產業不景氣拖累晶片價格大跌之際。

知情人士說，三星電子已向客戶告知這項服務，希望晶片租賃事業未來在整體DRAM營收占比能達到至少10%。產業主管說，半導體已不再是單純的商品，而是成為客製化的專用晶片，這代表這類晶片的研發成本和售價都在上升，成為客戶的財務負擔。

微軟、甲骨文等矽谷科技巨頭已推出「軟體即服務」（SaaS），也就是提供客戶軟體並每月收取訂閱費用。產業主管說，三星電子希望在晶片銷售上採用這類模式。

充滿危機意識的三星電子在下修營收展望之際，也正在提升晶片製程技術，以領先競爭對手。

三星電子在1974年收購Hanmi半導體公司，進軍晶片市場，並持續致力推動晶片技術的研發，推出數款號稱舉世首創的先進晶片，並於1993年成為全球最大的DRAM製造商。三星也在2002年成為全球第一的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商。