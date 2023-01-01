我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家鄉味化作青煙…華人海淘辣條、豆腐絲 被海關銷毀

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

避免價格波動影響 三星擬推高階記憶晶片租賃服務

編譯陳律安／綜合外電
三星計劃推出記憶晶片租賃服務。（美聯社）
三星計劃推出記憶晶片租賃服務。（美聯社）

全球最大晶片製造商三星電子有意推出高階記憶晶片的租賃服務，期盼這種新的商業模式能在記憶體價格波動時維持穩定的營收和獲利。

韓國經濟日報引述產業人士報導，三星電子近來已把「記憶體即服務（MaaS）」設定為新事業，正在制定實施計畫。三星準備推出新的商業模式，對Google等雲端服務公司提供記憶晶片租賃服務並收取費用，這些晶片可用於高效能運算（HPC）和數據儲存裝置，例如次世代CXL DRAM模組。

晶片租賃服務讓簽約客戶降低晶片採購成本，同時也能在產品使用周期內獲得三星電子的系統管理服務。對三星電子來說，MaaS事業可確保穩定的營收和獲利，尤其是在產業不景氣拖累晶片價格大跌之際。

知情人士說，三星電子已向客戶告知這項服務，希望晶片租賃事業未來在整體DRAM營收占比能達到至少10%。產業主管說，半導體已不再是單純的商品，而是成為客製化的專用晶片，這代表這類晶片的研發成本和售價都在上升，成為客戶的財務負擔。

微軟、甲骨文等矽谷科技巨頭已推出「軟體即服務」（SaaS），也就是提供客戶軟體並每月收取訂閱費用。產業主管說，三星電子希望在晶片銷售上採用這類模式。

充滿危機意識的三星電子在下修營收展望之際，也正在提升晶片製程技術，以領先競爭對手。

三星電子在1974年收購Hanmi半導體公司，進軍晶片市場，並持續致力推動晶片技術的研發，推出數款號稱舉世首創的先進晶片，並於1993年成為全球最大的DRAM製造商。三星也在2002年成為全球第一的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商。

晶片 三星 營收

上一則

日本電裝公司尋求與台企合作 降低依賴中國

延伸閱讀

日本電裝公司尋求與台企合作 降低依賴中國

日本電裝公司尋求與台企合作 降低依賴中國
三星傳開緊急會議 商討晶片黯淡展望

三星傳開緊急會議 商討晶片黯淡展望
半導體去庫存 給出時間表

半導體去庫存 給出時間表
iPhone 14 Pro性能較差？知情人士：問題出在晶片設計團隊

iPhone 14 Pro性能較差？知情人士：問題出在晶片設計團隊

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷