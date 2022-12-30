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全球股市崩跌肇因 回顧2022世界經濟遭遇的九大亂流

編譯王巧文、易起宇／綜合外電
2022年的全球經濟關鍵詞無疑是「通膨」。（美聯社）
2022年的全球經濟關鍵詞無疑是「通膨」。（美聯社）

2022年的全球經濟關鍵詞無疑是「通膨」。受到新冠疫情及俄烏戰爭的影響，今年來全世界生活成本飆升，央行趕忙積極升息，拖累全球股市今年來暴跌逾20%，衰退風險也持續逼近。以下回顧世界經濟2022年遭遇的九大亂流：

物價震撼

今年世界各國通膨竄升，一些工業經濟體的物價飆漲二位數。經濟學家認為，通膨的背後主因，包括新冠疫情擾亂勞動市場並干擾供應鏈、俄烏戰爭推升大宗商品價格，以及政府刺激措施支撐了消費者支出等。

貨幣緊縮

為打擊高漲的通膨，各國央行紛紛迅速升息，形同宣告便宜資金時代落幕。美國聯準會（Fed）等主要央行已聲稱未來將繼續升息。Fed主席鮑爾更表明：「我們還沒達到足夠限制性的政策立場，將維持既定方針直到完成任務」。

復甦停滯

生活成本飆升與利率攀揚都使家庭支出遭遇壓力，各國經濟的疫後復甦動能因而在今年減弱，明年可能更糟。國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟成長將低迷很長一段時間。

戰爭衝擊

俄羅斯2月入侵烏克蘭，及隨後西方對俄國的制裁，帶動石油、小麥等主要商品價格飆漲，依賴進口糧食和能源的窮國受創最深重，斯里蘭卡甚至被迫債務違約。在俄烏戰爭前仰賴俄國能源的歐洲，天然氣和電力成本也衝破新高，如今價格已從歷史高點回落。

強勢美元

Fed快速升息，拉抬美元匯率締造七年來最大升幅，雖然幫助減緩了美國的部分通膨壓力，但卻加重其他國家的壓力。

債務壓力

進口成本、借貸成本和美元匯率同時高漲，導致部分新興經濟體陷入債務麻煩。跨國金融機構估計，逾半數開發中經濟體若非已陷入債務危機、就是即將陷入危機。在埃及、巴基斯坦等國求助之際，IMF今年的放款金額可望打破紀錄。

供應緊俏

新冠疫情導致的全球供應鏈大亂，今年已大幅緩和，有望改善明年的貿易情勢、並且減輕物價上漲壓力，但「世界工廠」中國取消清零政策後的前景，仍是一大未知數。

勞動市場韌性讓央行頭痛

今年全球勞動市場意外強韌，而且勞工正爭取加薪以抵銷通膨上漲的影響，正促成勞工薪資上漲，讓央行官員頭痛不已。若是企業尋求轉嫁提高的聘僱成本，可能引發出現薪資物價上升螺旋。最近罷工也將變得更加頻繁。

房市大跌

部分國家的房價在新冠疫情挺升後，今年轉為下跌，而且由於利率升高也拉高房貸成本之際，許多分析師預期明年房價下跌範圍將擴大，從而威脅經濟成長，因為房價上漲帶給屋主的財富效應常嘉惠成長，在房價下跌時帶來反效果。

展望未來

今年底世界經濟在今年底的一大特色是，難以研判未來發展。在從新冠疫情爆發到俄烏戰爭開打期間，常被引用的政策不確定性指標都處於歷史高點，代表想以今年趨勢推估明年發展的人，都須保持謹慎。

疫情 央行 升息

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2022全球市場狂舞 皆因這3個關鍵詞

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