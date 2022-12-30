2022全球市場狂舞 皆因這3個關鍵詞

2022年的金融市況怎一個「瘋」字了得？從股市、債市、房市到加密幣市場，全都跌得慘兮兮，讓投資人既驚愕又欲哭無淚。（路透）

2022年的金融市況，怎一個「瘋」字了得？從股市、債市、房市到加密幣市場，全都跌得慘兮兮，讓投資 人欲哭無淚。如何解釋熊市狂吼聲不斷？三個關鍵詞說明一切：通膨、利率和衰退。

巴隆周刊（Barron's）報導，物價漲速飆到40年來最快，迫使美國聯準會（Fed）和他國央行瘋也似地火速展開一連串升息 ，緊縮貨幣政策不僅重創股票估值，還升高衰退疑慮，以致科技股賣壓狂湧，從過去十年的市場寵兒淪為棄兒。

截至29日收盤，科技股為主的那斯達克綜合指數2022年跌掉34%，標普500指數跌幅也將近20%。藍籌股指數道瓊跌幅逾9%，相對輕微，歸功於強韌的價值股提供支撐力量。

跌勢如此慘重，可能已嚇壞散戶投資人。他們趕在牛市末升段大舉進場，瘋搶時下最夯的「迷因股」和加密幣。特斯拉（Tesla）大批粉絲可能也目瞪口呆地，看著該股這一年來暴跌69.5%；做空這檔電動車飆股的華爾街老手則樂得賺翻天，在連年放空被軋後終於等到他們所謂「遲來的正義」。

通膨肆虐

2022年初時，通膨壓力已清晰可見，但俄羅斯入侵烏克蘭導致兩大商品出口國交戰，更給通膨火上加油。流動性過剩和疫情帶來需求震撼推升物價，是一回事；俄烏戰爭刺激油價在短短三周內飆漲逾三成，更令人驚覺大事不妙。儘管原油價格已從高峰回落，全年漲幅縮小至區區3%，但Fed剛啟動升息，沒幾周莫斯科就揮軍侵略烏克蘭，如今回想起來，時機十分詭異。

Fed猛升息

這波升息循環也堪稱史上最狂。今年Fed聯邦資金利率目標區間從平地扶搖直上，從0%-0.25%急遽拉升到4.25%-4.5%，期間包含四度升息3碼（0.75個百分點），2023年還準備進一步升息。政策立場轉「鷹」的Fed也啟動量化緊縮（quantitative tightening，QT），藉由縮小Fed資產負債表從市場收回流動性。

市場症狀百出

利率走高打擊債市，走勢與價格反向的殖利率 竄升。美國10年期公債殖利率從年初的1.5%，到10月升破4.2%後觸頂，年底時回落到約3.8%，全年升幅仍是1977年有紀錄以來最大。對債券持有人來說，2022是一世代以來最慘的一年，令投資人質疑傳統「股六債四」投資組合策略是否已不再管用。

美元走勢也瘋狂。追蹤美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數（DXY）勁升8.6%，是2014年以來最猛，並觸及20年來最強價位。但強勢美元不利於標普500成分股中的跨國公司，匯率劇烈震盪導致的匯損侵蝕了盈餘。

科技股在這波升息循環中更是首當其衝。過去12個月來，方舟創新ETF和特斯拉跌幅都將近70%。就連原本穩如泰山的科技巨頭如蘋果和亞馬遜，也分別重摔29%和50%。許多分析師把2022年賣壓跟20多年前的科技股泡沫相提並論。跌勢這麼慘，是因為利率和債券殖利率走高，削弱了科技股的相對投資吸引力。市場氣氛變成規避風險，同樣不利風險性資產，尤其是高成長股。

但再慘也沒加密幣慘。這些數位資產的市值在2021年底登峰造極時直逼3兆美元，如今跌得不到8,000億美元。市值最大也最廣為人知的比特幣（Bitcoin）已從顛峰回跌75%。壓垮加密幣的主因有二。利率升高是其一，另一主因是幣圈內爆，例如穩定幣生態系Terra崩潰和一連串倒閉事件，包括加密幣交易所FTX 11月破產，凸顯出風險控管不佳、過度樂觀、詐欺等問題。

衰退烏雲籠罩2023前景

年關將近時，舊慮未消，新愁又起。市場大致聚焦於Fed是否能達成「軟著陸」目標，順利把通膨控制下來，同時不引發經濟衰退。

在前景混沌不明之際，衰退疑慮油然而生。美國景氣已轉弱，例如ISM製造業指數就指向衰退，恐翻轉一連30個月景氣擴張的成長趨勢。全球展望更是晦暗。

近幾個月來焦點轉向中國，當地已鬆綁抑制成長、擾亂供應鏈的嚴苛防疫封控措施，但中國當局能不能有效克服染疫和住院人數激增以及消費者支出疲軟的雙重挑戰，仍是個大問號。而中國的發展，可能是2023年1月影響全球市況的重大因素。

在2月1日Fed下次決策會議登場前，投資人將靜觀其變。目前的技術指標和市場資料，都撐不起投資人信心。熊市周期仍沒走完，11月反彈後繼無力，到12月仍無改善，1月看來情況可能更糟。如何管控風險，成為新年重要課題。