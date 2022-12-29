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台積電積極行動 韓媒：台趁美中半導體競爭抓住機會 南韓腳步落後

編譯葉亭均／綜合外電
韓媒分析，台灣、越南趁美中在半導體領域競爭之際抓住機會，擴大在美國市場的市占，相較下，南韓的腳步落後。（路透）
韓媒分析，台灣、越南趁美中在半導體領域競爭之際抓住機會，擴大在美國市場的市占，相較下，南韓的腳步落後。（路透）

在台積電29日舉行3奈米量產典禮的同日，南韓媒體分析，在美中進行半導體產業競爭之際，台灣、越南都趁此抓住機會，積極擴大半導體的製造與投資，相較下，南韓的腳步有所落後，在美國半導體市場的市占率僅小幅提升。

BusinessKorea報導，台積電除了開始量產3奈米，近期還宣布在新竹興建2奈米廠、2025年量產，代表在台灣不會縮減業務；台積電也規劃在美國亞利桑納州投資400億美元，並且將在日本和德國進行投資。在台積電積極行動領軍下，自2018年以來，台灣在美國半導體市場的市占率已從9.7%提升至17.4%。

同時間，越南在美國半導體市場的市占率也是三級跳，從2.6%提升至9.1%。英特爾投資10億美元在越南營運封測廠，去年對該國投資加碼50%。根據產業人士的消息，越南半導體產業從2020年到2024年的平均年成長率可望達19%。

BusinessKorea報導指出，台灣和越南都正在利用美中在半導體領域的競爭抓緊機會，但南韓卻步調落後。從2018年至2021年，南韓在美國半導體市場的市占率從11.2%上升至13.2%，僅成長2個百分點，不如台灣、越南與馬來西亞分別的7.7、6.4與2.5個百分點。中國在同期間的市占率則從30.1%下滑至11%。

在2021年，南韓對中國的非記憶體晶片出口，占南韓非記憶體晶片出口的32.5%；在記憶體晶片、半導體設備和材料方面，對中國出口的占比分別為43.6%、54.6%和44.7%。根據韓國國際貿易協會的說法，南韓半導體製造商必須提高在美國市場的競爭力，以減少對中國的依賴。美國半導體市場占全球半導體需求的21.6%。

如果從投資方面來看，南韓去年半導體產業研發投資占營收的比率為8.1%，相較下，美國、中國、日本和台灣的此一比率分別為16.9%、12.7%、11.5%與11.3%。

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