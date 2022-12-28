加薪低於通膨就考慮離職 從印度到越南工資將加速成長

由於通膨攀升導致生活成本提高，再加上勞力短缺，從印度到越南等亞洲國家的企業明年度可能大幅調高薪資。（路透）

近期研究顯示，亞洲勞工 有望在2023年獲得大幅加薪，此時通膨維持在高檔、勞工短缺，使得資方調高薪資的壓力提升。另一份新加坡 調查顯示，受訪調的78%勞工表示，如果加薪幅度低於通膨率，明年願意考慮換工作。

日經新聞報導，從印度到越南，雇主被迫讓薪酬方案更優渥，否則就會面臨人才流失給競爭同業的風險。隨著今年生活成本飆高，預期工資的調升幅度也有望超過2023年的通膨率預估值，帶來實質收入正成長。

根據在紐約證交所掛牌的服務業者怡安集團（Aon）的數據，以各國明年各產業加薪幅度中位數而言，印尼的加薪幅度預料為6.8%、馬來西亞為5.1%、菲律賓為6%、新加坡為4.7%、泰國為5.1%，越南為7.9%，而且幾乎所有加薪幅度都超過2022年的幅度，其中僅馬來西亞是持平。

這些數字來自怡安本月所發布、針對東南亞 國協國家逾700間公司的薪資調整與員工流動率進行調查的結果。結果顯示，雖然通膨是東南亞國家調整薪資的主因之一，但人力市場的供需也是影響因素，今年高離職率讓雇主面臨必須提高薪資以求才和留才的壓力。

怡安東南亞人資部門主管喬拉表示：「企業必須依他們當前薪資水準的競爭力，來界定2023年的加薪路徑。雖然企業依據不同員工類別與工作性質來定義薪資是重要的，但組織在重新思考薪資原則時必須維持靈活思維。」

美世顧問公司（Mercer）上月的總薪酬調查也顯示企業明年將加薪的跡象，在整個亞太市場，企業預料明年整體薪資平均成長4.8%，較2022年的4.6%幅度略微上升。

不過，美世的調查也顯示各國差異，預料印度明年加薪幅度最高，達9.1%，相形下，日本最低，為2.2%。不過，這兩個數字分別比今年8.79%與2.14%的加薪幅度來得高。

中國大陸是預料明年加薪幅度不如今年的唯一市場，預期明年薪資調升5.38%，略低於今年的5.4%，反映這個亞洲最大經濟體成長展望疲弱；香港薪資預料明年調高3.71%，高於今年的3.55%。

另外，人資業者Robert Walters 9月在新加坡進行的調查顯示，78%的受訪勞工認為，如果明年度加薪幅度比通膨率還低，會考慮換工作。不過，該公司駐星國主管蘇嘉納尼表示：「對於許多求職者來說，金錢不再是進行職業選擇的唯一因素，我們觀察到當員工感到精疲力盡，或者因不再學習而感到無聊時，會促使他們尋求其他機會。」