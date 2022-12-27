日韓美妝與觀光類股大漲 喜迎中國邊境解封題材

日本和南韓的觀光與美妝產品類股27日股價大漲，受中國邊境解封題材激勵。圖為日本化妝品業者專櫃。（歐新社）

日本 和南韓 旅遊與消費品公司股價27日大漲，反映中國宣布邊境解封，明年元月8日起取消入境隔離的題材，投資人預期將迎接利多消息。

與觀光 相關的股票大漲，南韓樂天旅遊（Lotte Tour Development）大漲多達7%，機場營運業者日本機場大廈公司（Japan AirportTerminal Co.）勁揚逾4%。此外，甚受中國消費者歡迎的美妝產品製造商中，日本資生堂上漲7%、南韓愛茉莉太平洋公司上漲6%。中股也受到提振，滬深300指數上漲0.8%。

Kiwoom證券公司策略師Han Jiyoung表示：「中國政府邁向全面重新開放的一步，此舉可能重新點燃像是美妝、休閒與觀光業者這類和中國消費相關的韓國股票動能。」

中國國家衛生健康委員會（衛健委）26日發出公告，自明年1月8日起，入境中國者不再必須隔離，但仍須繳交陰性新冠篩檢證明。目前入境的旅客必須在指定旅館或機構隔離五天，並繼續居家隔離三天。

日本百貨公司大葉高島屋調升全年獲利展望，帶提振日本股市。該公司股價27日一度大漲逾9%，同業三越伊勢丹控股也大漲8.2%至2016年2月來最高。

LightStream Research分析師Mio Kato表示：「我認為要篤定地說將按規劃的時程重新開放還有點太早，因為傳染的狀況尚不明朗，但入境觀光公司近期表現較佳，買進意願提高是合理的。」