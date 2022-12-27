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日銀：極寬鬆政策不退場

編譯劉忠勇、易起宇／綜合報導

日本銀行（央行）總裁黑田東彥26日重申，日銀上周放寬殖利率目標區間，絕非極寬鬆貨幣政策退場的第一步，不過他倒是看好勞力短缺可能促使企業加薪。

黑田26日在企業遊說團體日本經濟團體聯合會（經團連）的會議上致詞時表示，日銀上周決定放大殖利率目標區間，目的在提升極寬鬆貨幣政策的效能，而非邁向極寬鬆計畫退場的第一步。

黑田說 ：「這絕不是退場的一步。日銀將藉由在殖利率曲線管控下不斷保持貨幣寬鬆，以持續而穩定的方式達到物價目標，薪資也隨之上揚。」

他表示，隨進口成本高漲效應消散，日本平均消費者物價在下個財報年度會降到日銀的2%目標之下。不過黑田表示 ，由於日本就業市場的勞力短缺加劇和結構變化，薪資成長可能逐步加速，這將導致臨時工的工資上漲，正職員工數量也增加。他說：「日本勞動市場的狀況預料將會更加緊俏，企業的價格和工資制定行為也可能發生變化。」

他說：「從這層意義上來說，日本正接近擺脫長期低通膨和低成長關鍵時刻。」

黑田表示，隨著愈來愈多企業透過漲價將成本轉嫁給消費者，日銀將研究這種企業定價行為的變化是否會成為新常態；明年春季的「春鬥」勞資談判結果將是薪資成長前景的關鍵。

日本首相岸田文雄在同場會議上也呼籲企業領導人協助實現足夠幅度的薪資上漲，以補償家庭不斷上漲的生活成本。

他同日在別的場合被問到有關日銀放寬殖利率目標區間的舉措時表示，日銀並非是為了調整貨幣寬鬆政策或啟動退場，而是為了讓貨幣寬鬆的效果更能夠持續。

殖利率 日本 貨幣

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