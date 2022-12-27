豐田示警 明年展望不確定

豐田汽車26日表示，該公司11月全球產量創歷來11月新高，部分原因是靠穩健的消費者需求支撐。(歐新社)

豐田汽車 26日表示，該公司全球產量11月寫下歷來同月新高，部分原因是靠穩健的消費者需求支撐，另外則是反映去年東南亞疫情 蔓延而低迷的基數效應。豐田示警，由於晶片持續短缺，且中國新冠疫情激增，展望面臨不確定性。

豐田公布，11月全球產量達833,104輛，較一年前增加1.5%；11月全球銷量成長2.9%至796,484輛。

豐田11月的日本境內產量年比下滑3.3%至266,174輛，海外產量成長3.8%至566,930輛，不過，中國地區的產量因零部件缺貨下滑11.1%。

豐田股價26日上漲0.28%，報每股1,823日圓。

最新的汽車產量數字反映北美等地區的需求穩健，而且從一年前東南亞地區新冠疫情擴散擾亂供應鏈的情勢已有所緩和。豐田指出，該公司11月的全球銷量和產量超過了去年的水準，但整體而言汽車產業仍受晶片和其他汽車零件短缺影響，近來更面臨中國鬆綁新冠疫情清零措施後，確診數迅速攀升衍生的挑戰。

豐田在10月時表示，由於晶片短缺，截至2023年3月底止的022年會計年度，料將無法達成全年度全球生產970萬輛的目標，將目標下調為920萬輛。

今年11月時豐田表示將暫停國內八間工廠的11條產線，包含Corolla、RAV4和Yaris在內的多個車款的生產都會受到影響。

豐田表示，目前仍面臨晶片短缺不確定性，維持保守獲利展望，也把年度產量目標維持在920萬輛不變，預計明年1月將生產70萬輛汽車。全球產量因上年東南亞疫情蔓延而低迷的基數效應顯現，海外產量增加3.8%至56.693萬輛，創11月的歷史新高。