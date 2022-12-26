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韓版晶片法 挨批半調子

編譯廖玉玲／綜合報導
南韓國會在經歷好幾個月的爭論後，上周通過「韓版晶片法」。（路透）
南韓國會在經歷好幾個月的爭論後，上周通過「韓版晶片法」。（路透）

南韓國會在經歷好幾個月的爭論後，上周通過「韓版晶片法」，擴大對半導體和車用電池等主要戰略科技的租稅優惠，投資支出的稅務抵減率從6%提高到8%，但獎勵幅度比政府的提案縮水。業界表示，如今從美國到台灣等許多國家都已推出更大手筆的獎勵，這點小惠可能不足以提升南韓業者的競爭力。

南韓國會23日以225票贊成、12票反對、25票棄權的結果，通過俗稱「韓版晶片法」的「租稅特例制限法」修正案。三星電子和SK海力士這類大型企業的投資可享8%的投資抵減稅額，高於修法前的6%，中、小型企業的抵減率則維持不變。

相較下，執政黨一開始的提案為大企業的抵減率為20%，中型企業的抵減率從8%拉高到25%，中小企業的抵減率也從16%提高到30%，但在野黨表示這是補貼富人，且政府考慮到企業稅收可能減少，最後的妥協結果，就是只象徵性地提高了大企業的投資稅務抵減率2個百分點。

產業觀察家表示，南韓大企業享有的抵稅額遠低於其他國家提供的二位數優惠。美國的晶片法案提供補貼並針對建廠及設備投資給予25％抵減率，台灣行政院會11月拍板的「台版晶片法案」，對台積電等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發給25％的投資抵減租稅優惠。

曾在三星電子任職的國會議員梁香子抨擊，這項法案只是「半調子」，「半導體補貼的全球標準是25%，美國是25%，台灣也是，中國甚至已經是百分之百，南韓只有8%，如何培養競爭力？」「出走到美國的資金已逼近300兆韓元，接下來只會更大。」

全經聯（FKI）也表達強烈失望，「（政府）須了解，長期來看，提高對設備投資的租稅優惠，才能支撐南韓在未來奪得領導地位，進而增加稅收；國會和政府只注意到短期稅收可能減少，短視近利令人憂心」。

東亞日報指出，南韓最高企業稅率只降1個百分點到24%，將對南韓企業造成不利影響。美國實施21%單一企業稅率，台灣只有20%、還沒有額外的地方稅。

去年三星電子繳納113億美元的企業稅，其次為SK海力士的32億美元，之後分別為台積電的24億美元、英特爾的18億美元。

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