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日銀下一步？高盛：放棄負利率 伊藤敏隆：退出寬鬆

編譯葉亭均／綜合外電
高盛預期日銀（日本央行）下一步可能會是退出負利率。（路透）
高盛預期日銀（日本央行）下一步可能會是退出負利率。（路透）

日本銀行（央行）20日意外擴大10年期公債殖利率波動區間，讓外界紛紛推測接下來的動向，高盛預期日銀下一步可能會是退出負利率，至於日銀總裁黑田東彥的接班人選伊藤隆敏則認為，日銀的最新調整可能是邁向撤出十年來超寬鬆貨幣政策的第一步。

日本2年期公債殖利率21日攀升2個基點至0.01%，為2015年來首度升破零，也使得全球的負殖利率時代告終。現在，所有其他基準公債殖利率都在零之上。

高盛日本經濟學家馬場直彥在報告中表示：「日銀強調有必要強化日本公債市場的運作，這顯示它放棄負利率政策的可能性上升。」他說，日銀可能藉此強化殖利率曲線控制政策的延續性，類似於周二的政策調整。

目前市場已出現一波聲浪，推測日銀最新的震撼行動，是預告更多調整即將來臨的前兆。

日銀周二將10年期公債殖利率波動區間上限提高一倍至約0.5%，引發全球金融市場劇震。不過，日銀仍將10年期公債殖利率目標和政策利率分別維持在零和負0.1%不變。日銀總裁黑田東彥強調，調整殖利率曲線控制計畫並不是升息，而是希望強化債市的運作，央行的基本政策架構沒有改變。

但馬場直彥表示，日銀不太可能進一步放寬殖利率曲線目標區間，因此下一步可能是更大的，像是調整政策利率目標或一同終結殖利率曲線控制政策。他說，負利率是「貨幣政策的核心」，無法在沒有達到日銀通膨目標前取消負利率，不過，要終結負利率可能被視為是日銀期望的下一步，因為它對金融機構造成負擔，也有違全球長期殖利率趨勢。

另外，黑田東彥的親近盟友、哥倫比亞商學院教授伊藤隆敏表示，日銀放寬公債殖利率區間的行動，對於改善日本公債市場的運作是「有利的發展」，而且可能是邁向撤出十年來超寬鬆貨幣政策的第一步。

伊藤隆敏表示，他預期會有愈來愈多跡象顯示通膨率將高於日銀的2%目標，因為成本上揚因素引發基於薪資提高、消費轉強的正向物價機制。他說：「需求面有望受到薪資大幅提高刺激，薪資提高部分是由今年的高通膨率帶動。或許在明年，我們將見到需求帶動通膨率並且穩定在2%，那將是邁向退場一步的基礎。」

殖利率 日本 貨幣

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