我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

彭博：蘋果擬開放第三方App平台

編譯劉忠勇／綜合報導

蘋果Apple）準備開放iPhone和iPad使用第三方的應用商店（app store），如此全面調整策略是為了配合歐盟要求於2024年落實的規定。

彭博引述知情人士報導，蘋果軟體工程和服務部門員工正在全力準備開放蘋果平台的關鍵要素，讓客戶最終可以無需透過蘋果本身的 App Store 即可下載第三方軟體，等於是繞過蘋果的限制和最高可達30%的佣金。

此舉完全逆轉了蘋果長期秉持的策略。歐盟新法旨在為第三方開發商提供公平的競爭環境，並改善消費者的數位生活。

多年來，主管機關和軟體製造商一直抱怨蘋果和Google這兩家最大的行動應用商店營運商作為守門員擁有太大權力。

知情人士告訴彭博，如果更多國家通過類似的法律，蘋果如此規畫可能成為其他地區的範本。但蘋果的調整一開始只想在歐洲實施。

即使如此，這消息仍振奮約會服務在內應用程式的公司股價。

Match Group 一度上漲10%，Bumble 一度上漲8.6%。Spotify Technology一度漲9.7%。蘋果收盤上漲0.7%。

歐盟名為「數位市場法」的新法將在未來幾個月生效，但業者直到2024年以前無須強制配合新規。

美國和其他國家也在推動類似的立法，但進度沒有歐盟快。

蘋果 歐盟 App

上一則

FTX新執行長時薪1300元 比蒙受損失的客戶還快領到錢

下一則

投資情緒惡化 衰退仍受關注

延伸閱讀

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
歐盟+東協首開峰會 歐將提投資100億歐元以強化合作

歐盟+東協首開峰會 歐將提投資100億歐元以強化合作
蘋果iOS 16.2更新 自動過濾iMessage垃圾訊息

蘋果iOS 16.2更新 自動過濾iMessage垃圾訊息
歐盟 明年10月起課碳關稅

歐盟 明年10月起課碳關稅

熱門新聞

「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

2022-12-12 20:00
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃