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庫克訪台積日本設廠地熊本 參觀Sony影像感測器工廠

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果執行長庫克（圖中者）本周赴日本熊本縣，參訪了熊本城，也參觀了Sony影像感測器工廠。（取材自推特）
蘋果執行長庫克（圖中者）本周赴日本熊本縣，參訪了熊本城，也參觀了Sony影像感測器工廠。（取材自推特）

蘋果執行長庫克本周前往日本熊本縣，在推特張貼照片，顯示他參訪了iPhone的CMOS影像感測器主要供應商Sony。熊本縣是日本的半導體產業重鎮，台積電正與Sony在當地合作建造晶圓廠，此次庫克到訪，推測兩家業者未來與蘋果的合作可望更加緊密。

庫克13日在推特貼文表示：「我們已與Sony合作長達十年，為iPhone創造出全世界領先的影像感測器。謝謝Ken和團隊的每個人今天帶我看看先進的熊本廠。」照片中顯示，庫克在似乎是Sony社長吉田憲一郎的陪同下，仔細查看兩支iPhone的鏡頭。

熊本縣也是台積電首座日本廠的落腳地。目前Sony與台積電正擴大合作，雙方正在日本熊本合資設立28奈米12吋晶圓廠，該廠今年4月已動工，預定2024年投產。庫克這回親訪Sony熊本廠固樁，預料將加深三方的合作關係。

從周一開始，庫克貼出照片，秀出他夜間站在熊本城前，與熊本市長大西一史和一位導覽人員合影留念，他推文說：「再回到日本很棒。參訪歷史悠久的熊本城，了解到他們修復這座極佳地標的工作。」

庫克這兩天還接連參訪了熊本縣立大學、五福小學，並與小學生開心合影，了解孩子運用平板電腦iPad進行學習的情況。

蘋果公司也發出聲明，表示該公司過去五年已在日本供應網絡投資超過1,000億美元，自2019年以來，蘋果在日本供應商方面的支出增加超過30%，供應商網絡涵蓋從跨國公司到家族企業的近1,000家公司。

蘋果說，Sony是該公司在日本最大的供應商之一，為iPhone產品提供影像感測器，同時還提到紡織公司Inoue Ribbon Industry和模具製造商Shincron在內的中小型企業也是其合作夥伴。

蘋果表示，29家日本供應商承諾在2030年前與蘋果相關的業務將改用可再生能源，其中包括Sony、村田製作所、光學膜廠商惠和（Keiwa） 、藤倉（Fujikura）與住友電氣工業。

日本 庫克 蘋果

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