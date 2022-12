庫克訪台積日本設廠地熊本 參觀Sony影像感測器工廠

蘋果 執行長庫克 本周前往日本 熊本縣,在推特張貼照片,顯示他參訪了iPhone的CMOS影像感測器主要供應商Sony。熊本縣是日本的半導體產業重鎮,台積電正與Sony在當地合作建造晶圓廠,此次庫克到訪,推測兩家業者未來與蘋果的合作可望更加緊密。

庫克13日在推特貼文表示:「我們已與Sony合作長達十年,為iPhone創造出全世界領先的影像感測器。謝謝Ken和團隊的每個人今天帶我看看先進的熊本廠。」照片中顯示,庫克在似乎是Sony社長吉田憲一郎的陪同下,仔細查看兩支iPhone的鏡頭。

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi