三星裝置服務部門縮減開支

在外部不確定性提高之際，南韓三星 電子負責電視、智慧手機及家電等產品的裝置服務（DX）部門，已進入緊急模式，將大幅縮減海外差旅與行銷活動等各項開支，其他多項支出也將砍半，但仍將維持對未來成長的投資 。消息人士透露，三星電子下周將召開全公司的全球策略會議，討論如何安度當前艱困的環境。

BusinessKorea報導，三星電子7日已在內部網路公告，轉向緊急管理制度，DX部門立刻推出縮減成本計畫，包括縮減營運支出、以及拉斯維加斯消費電子展（CES）等海外商展開支，並且打算大砍差旅支出一半。

三星電子形容，在高利率 、高匯率、供應鏈干擾、消費者市場萎縮下，當前的經濟情勢為「前所未見的危機」，因而進入緊急模式營運，主管擔心若未採取特別措施，不斷擴大的財務成本和庫存會傷害該公司的未來投資引擎。

但三星電子預料將維持對未來成長引擎的投資，包括批准以170億美元在德州新建晶圓廠，其他待討論議題包括提振系統晶片與晶圓代工事業長期競爭力計畫。

三星今年1~9月的累計財務支出年增137.5%至約14.27兆韓元，包括衍生性金融商品的損失、匯損以及利率支出。