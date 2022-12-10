美上月PPI增幅 高於預期

美國11月PPI較前月上升0.3%，增幅高於彭博訪調經濟學家預測的0.2%。（路透）

美國11月生產者物價指數 （PPI）增幅高於市場預期，凸顯通膨壓力確實棘手，彭博資訊指出，這將促使美國聯準會（Fed）明年繼續升息 。

美國勞工部9日公布，11月最終需求PPI較前月上升0.3%，增幅高於彭博訪調經濟學家預測的0.2%，並為連續第三個月上揚，10月的月升幅也從先前公布的0.2%上修至0.3%；和去年同期相比11月PPI上升7.4%，增幅同樣高於市場預期的7.2%，但與前月相比則持續減速。

剔除食品和能源的核心PPI較前月上升0.4%，還是高於市場預期的0.2%。

美股9日開低震盪，道瓊指數早盤一度跌逾100點，與其他兩大指數跌幅都在0.3%左右。

這份最新通膨數據勢必使Fed在下周的決策會議上繼續決定升息，目前市場預期可能升息0.5個百分點（2碼），使基準借貸利率 推升到4.25%至4.5%的目標區間。

Sand Hill全球顧問公司投資長維吉洛告訴CNBC，可能要等到下周的消費者物價指數（CPI）出爐後才能進一步確認通膨的狀況，但最新公布的PPI數據確實令人失望，讓Fed有更充分理由繼續升息。

高盛首席全球股票策略師歐本海默表示，市場認為通膨已觸頂的樂觀看法有誤，原因是2023年能源成本的潛在飆升，可能導致價格和利率居高不下 。

歐本海默表示，2023年中國大陸需求上升以及持續的供需壓力可能推動能源和其他大宗商品價格大漲，打擊市場對近期油價下跌意味通膨終於開始降溫的希望。

他8日在彭博電視上說，「在風險資產領域，關於通膨觸頂和明年可能降息，顯現出樂觀情緒。短期而言，這種看法還為時尚早」。

整體CPI下降且油價回吐2022年的全部漲幅，引發市場樂觀認為，通膨形勢不會再進一步惡化。債市目前對12個月後通膨率的預期是2.1%，彭博美元即期指數已較9月末峰值下跌大約7%。

史坦普500指數雖然12月以來下跌，但仍較10月中旬的低點高11%，同時聯邦資金利率期貨顯示，聯準會可能在2023年下半年開始降息。