澳洲升息1碼 將進一步緊縮

澳洲央行6日宣布升息1碼，連續第八個月調高利率。（路透）

澳洲央行 6日宣布升息 1碼，連續第八個月調高利率，同時表明預期進一步緊縮政策，此時決策官員正努力抑制30年來最嚴重的通膨。

澳洲央行將基準現金利率調高0.25個百分點至3.1%，是2012年11月以來最高水準，符合經濟學家預期，這使得澳洲央行自5月來累計升息幅度達3個百分點，為1989年來最激烈緊縮步調。

澳洲央行總裁洛威在會後聲明中表示：「委員會預期未來一段時期調高利率，但並非採取預設路徑。升息幅度和時間將繼續取決於未來出爐的數據。」

由於洛威預告將進一步緊縮政策，澳幣匯率應聲走高，盤中一度升值0.6%至0.6738美元；3年期澳洲公債殖利率盤中攀升6個基點至3.07%。洛威表示：「由於勞動市場緊俏與通膨上揚，薪資成長續從近幾年低幅度增幅攀升，預期進一步上升。」「由於避免薪資與物價螺旋上漲是很重要的，委員會將繼續密切關注勞力成本與企業制定的價格。」

在全球主要央行中，澳洲央行一直是放慢緊縮步調的提前行動者，央行試圖抑制通膨也保住經濟成長。澳洲上季消費者物價指數（CPI）年升幅達7.3%，本季預估繼續創高。澳洲央行在10月成為率先把升息步調放緩至1碼，並暗示可能暫停升息。