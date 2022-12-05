俄油限價上路 土耳其外海油輪大塞車

博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽是連接黑海港口到地中海和國際市場的關鍵水路。（路透）

由於西方國家周一起對俄羅斯石油 實施「限價」制裁，金融時報報導，安卡拉當局現在要求保險 公司出具新證明，承諾航經土耳其海峽的船隻都擁有完整保障，這使得土國水域出現原油油輪大塞車。

根據船務經紀人、石油交易商和衛星追蹤服務業者，周一大概有19艘原油油輪等待穿越土國水域，這些船隻在連接俄羅斯黑海港口與國際市場的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽附近下錨。一位要求不具名的船務經紀人表示，第一艘油輪11月29日抵達，已經等了六天。

這是價格上限政策可能擾亂全球油市的第一個跡象。

該船務經紀人說，土耳其海岸外船隻上的大部分石油來自哈薩克，哈薩克石油透過輸油管抵達俄羅斯港口，並未遭西方制裁。

安卡拉要求所有經過土國海峽的油輪都必須提供保險商確認信，證實包含漏油和碰撞在內的意外都有理賠保障。

但船東責任保險互保國際集團（The International Group of P&I Clubs）表示，土耳其的要求「遠超過」一般要求。他們不可能連違反制裁的情況都保證理賠。

根據金融時報，俄羅斯組建一支有100多艘油輪的「影子艦隊」，試圖規避西方制裁，這些油輪可能無保險航行或由西方以外保險公司承保。

一位知情的石油業人士說，俄羅斯保險公司會向土耳其提供確認信，被擋下的是西方保險公司承保的船隻。

根據金融時報，土耳其當局放行載運汽油和柴油等精煉產品的油輪，因為歐盟對這些燃料的制裁2月才生效。