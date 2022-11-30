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NDAA可望編百億美元加強台防衛 並有類烏克蘭軍援

升息幅度縮小 道指飆737點

台股、港股行情最火 亞股11月創20多年來最大漲幅

編譯林奇賢／綜合外電
亞洲股市11月將創下自1990年代以來最大的月線漲幅，由台灣加權指數、香港恆生指數領漲。（路透）
亞洲股市11月將創下自1990年代以來最大的月線漲幅，由台灣加權指數、香港恆生指數領漲。（路透）

亞洲股市11月創下他們自1990年代以來最大的月線漲幅，由台灣加權指數、香港恆生指數、菲律賓證交所指數領漲。台股大盤上漲15%，為2009年來最佳單月表現。

彭博資訊報導，MSCI亞太指數11月上漲14%，締造1998年最大月線漲幅，從香港到菲律賓的大盤指數在這段時間都至少創下10年來最大漲幅，例如恆生指數勁揚24%，創1998年以來最大單月漲幅，菲律賓大盤漲10%，改寫2010年來最佳單月表現。相形下，MSCI AC世界指數同期漲幅不到6%。

亞洲股市掀起如此漲勢的原因是，愈來愈多跡象顯示中國準備鬆綁防疫清零政策，以及市場預期聯準會（Fed）將轉而放慢升息步伐。有些資產經理人認為，這僅是開始，他們認為亞股優於其他國家的表現，將持續至2023年，扭轉前幾個月落後的表現。

日興資產管理公司投資組合經理蒙森（Peter Monson）受訪時說：「相對其他新興市場，我們在國家和企業層面的財務都強上許多，制定政策也更加審慎，在幾個關鍵國家也都有正向的結構改革。」

數據顯示，撇除中國，外資本月在新興亞洲淨買進126億美元的股票。其中將近一半的資金流入台灣，因外國投資人在美中緊張情勢降溫之際押注晶片股，包含「股神」巴菲特砸重金買進台積電ADR。台積電本月大漲25.6%。

交易員也買回一些中國的金融資產，原因先是11月初出現中國政府計劃讓清零政策退場的傳言，後來則是當局採取的措施，展現鬆綁管制的意圖。一連串幫助房地產業的政策也有利股市。

亞洲股市11月表現亮眼。（取材自彭博資訊）
亞洲股市11月表現亮眼。（取材自彭博資訊）

指數 台積電 投資

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