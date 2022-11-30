歐洲央行放鷹 暗示再升息3碼

歐洲央行（ECB）總裁拉加德警告，升息 行動「並未完成」，通膨「仍然還有得走」，暗示12月仍可能再次升息3碼。

歐洲能源躉售價格大幅下降，加上供應鏈瓶頸緩解，使歐元區出現通膨正在減緩的希望；同時美國10月通膨率回降，顯示全球通膨已越過頂峰。但拉加德卻發表悲觀談話，表示「我希望10月通膨已經觸頂，但我擔憂還沒到這個地步」。

一些投資 人預料ECB將與美國聯準會（Fed）一樣，12月將升息幅度從3碼縮小為2碼。但拉加德在歐洲議會上表示，ECB尚未準備減緩速度；她表示，「我們必須停止刺激需求」，且銀行資金情況「高度寬鬆」；暗示ECB必須進一步緊縮。

歐元區10月通膨年升率達到10.6%，創歷史新高。路透對經濟學者所做的調查結果顯示，預料11月通膨率將小幅回降到10.4%。但拉加德表示，能源躉售價格漲幅仍將繼續「轉嫁」到消費者物價上。

歐洲天然氣 價格已經比9月時的頂峰大幅回檔40%；但拉加德指出，這是反映歐洲最近氣候較為溫和，使能源消費量減少，但明年情況可能惡化。她表示，「天然氣期貨價格跌幅並沒有那麼大，我們必須非常小心，因為價格下跌背後的因素未必能持續」。