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德國Q3經濟增速 優於預期

編譯陳律安／綜合報導
最新修正數據顯示，德國經濟第3季的成長速度比初估值快，主要拜消費者支出強勁所賜。（歐新社）
最新修正數據顯示，德國經濟第3季的成長速度比初估值快，主要拜消費者支出強勁所賜。（歐新社）

最新修正數據顯示，德國經濟第3季的成長速度比初估值快，主要拜消費者支出強勁所賜，顯示德國就算陷入經濟衰退，程度也可能比原先預期輕微。

德國聯邦統計局25日公布，上季國內生產毛額（GDP）成長率修正值為季增0.4%、年增1.3%，高於將近一個月前公布的初估值0.3%和1.1%，也雙雙優於市場預期。

家庭支出增加是德國上季經濟成長上修的主因，在防疫措施幾乎全面解除之際，民眾已開始旅行，也提高了外出的頻率。

睿盛銀行首席經濟學家吉澤爾說，第3季GDP有所成長，可能不是近期擴張趨勢的終點，第4季GDP也有望正成長。

Ifo經濟研究院發現，零售商對未來數月的悲觀程度已明顯降低，當地零售業者說，11月的供應鏈問題已比前一個月緩解。Ifo一項衡量企業信心的指數也上升，反映衰退可能不會比原先預期嚴重。

本周公布的S&P Global採購經理人指數，下滑程度也比市場預期輕微。

然而，這並不代表德國經濟已脫離險境，未來幾個月的挑戰可能更為巨大，因為外界預期，在能源價格激增的衝擊下，企業和家庭都將撙節支出，可能導致德國經濟陷入衰退。

然而，德國聯邦銀行（央行）也說，衰退的程度仍充滿不確定性，目前天然氣短缺的風險已消退，原因是今年秋季異常溫暖，且天然氣儲存設施的存量幾乎滿檔。

市調機構GfK也發現，政府的能源補貼計畫已在12月來臨前穩定消費者信心，民眾對能源價格大漲的擔憂已稍微緩解。

然而，Union投資公司首席經濟學家祖納表示，GfK的這項消費者信心指數仍徘徊在歷史低點，消費者只是目前尚未感受到能源價格高漲的苦痛，這只會反映在明年的暖氣帳單。

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