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越南電動車 打進美國市場

編譯簡國帆／綜合報導

越南電動車製造商越快（VinFast）25日表示，已出貨首批的999輛汽車到美國加州，代表母公司Vingroup五年前設定要進軍高階製造業務、打造美歐市場汽車重鎮的目標圓滿達成。

台灣輝能科技的長期策略合作夥伴越快表示，這些汽車預料將在12月底前交付到客戶手上。越快執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）說，部分出貨到美國的VF 8電動車，會交付給當地電動車訂閱服務商Autonomy，但多數將交付給下訂的零售買家。越快主管說，「999」是特別挑過的，因為這個數字在越南很吉利。黎氏秋水表示，預估明年1月左右將可出貨第二批電動車到美國。越快的聲明並說，已收到6.5萬輛VF 8與VF 9的訂單。

越快正準備在北卡羅萊納州興建電動車工廠，就待當地官員的最終批准。這項計畫的進度已比越快的最初目標落後好幾個月，首批出貨的電動車數量也少於原先設定、越南海防廠要在12月前出貨多達5,000輛的目標。

黎氏秋水說，預期北卡羅萊納州工廠將從2024年7月開始生產，這些汽車也將符合美國通膨削減法（IRA）的獎勵條件。美國通膨削減法要求，汽車製造商在電動車電池使用的關鍵原料，到2024年時要有50%來自北美或美國盟邦，2026年底時再提高到80%。多數汽車製造商都認為這些目標不切實際，目前還不清楚越快要如何滿足這些原料來源比率要求。黎氏秋水表示，通膨削減法讓大家都感意外，但對越快的美國策略影響不大，「只要我們開始在美國製造汽車，我們的客戶將符合稅務誘因資格」。越快預期到2026年時，年銷量將達7.5萬輛。彭博資訊之前報導，越快正在考慮最快明年1月在美國首次公開發行股票（IPO）。該公司7月說，已和銀行業者簽署協議，要籌資至少40億美元，幫助擴張美國事業。

電動車 汽車 越南

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