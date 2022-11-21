世足球衣贊助戰 Nike勝愛迪達

圖為巴西球星內馬爾身穿Nike贊助的球衣。（美聯社）

卡達世界盃足球 賽20日開幕，在進入會內賽的32支國家隊中，共有13支隊伍的球衣由美國運動服飾大廠Nike提供，稱冠同業，也勝過長久以來的德國 對手愛迪達。

卡達是第一個拿下世足賽主辦權的中東國家，也耗費了最高昂的成本，在飽受抨擊的情況下已賭上自身信譽，力圖展現軟實力，讓賽事順利完成。開幕式現場冠蓋雲集，為了展現波灣國家的團結，沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼也出席。

卡達和國際足總（FIFA）希望世人聚焦於球賽，而非卡達在移工和LGBTQ權利、及社會控管上所招致的批評。卡達的世足組委會也已駁斥靠賄賂取得主辦權的指控。

在場外，Nike與愛迪達也上演激烈的「球衣贊助競賽」。Nike今年贊助13支國家隊的球衣，遙遙領先愛迪達的七支，也是Nike第三度在球衣贊助的競爭勝過愛迪達，且締造Nike歷來領先愛迪達的最大差距。

接受Nike球衣贊助的隊伍包括卡達和美國，以及巴西、英格蘭、法國等傳統足球強權。Nike品牌的人氣更旺，也使愛迪達受球隊歡迎的程度下滑。愛迪達品牌的全盛時期是1990年義大利世界盃，多達近三分之二的球隊身披愛迪達球衣。

運動服飾品牌爭搶規模高達300億美元的全球授權商品市場時，取得授權合約至關緊要。數十年來，愛迪達向來是世界盃運動用品最主要的廠商，1974年德國世界盃參賽的16支隊伍中，有九支穿著愛迪達球衣，這樣的優勢直到近幾年才消退。Nike在足球贊助領域的起步較晚，1998年法國世界盃才首度贊助五支球隊，但此後穩定擴大市占率。

愛迪達發言人波許則說，該公司贊助的都是強隊，也將因此受惠，「量和質都很重要。我們贊助四支奪冠熱門隊伍，包括阿根廷、西班牙、比利時及德國」。

根據FIFA排名，愛迪達贊助的七支球隊，有六支排在全球前20名，Nike也贊助了七支前20名的隊伍，但也贊助排名較差的卡達和沙烏地阿拉伯，這兩支隊伍的戰力是今年世足賽的末段班。

然而，Nike也具備一項優勢，那就是取得巴西隊贊助權。巴西是世界盃奪冠次數最多的勁旅，也是本屆世足賭盤看好奪冠熱門。