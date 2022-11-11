比特幣跌至兩年最低價

加密幣交易所FTX流動性危機持續發酵，拖累加密幣行情，在全球最大加密貨幣交易所幣安宣布放棄收購FTX美國以外的全球業務後，加密幣跌勢擴大，比特幣 9日跌破1.6萬美元關卡，改寫兩年來最低水準，儘管10日回升，但市場仍瀰漫惴惴不安的氛氛。

根據彭博資訊報價，比特幣9日大跌15%至15,987美元，為2020年11月以來最低點，10日盤中小幅彈升0.36%，本周累計跌幅仍達23%。乙太幣等其他主要加密幣也全面走跌。

Marex Solutions數位資產部門共同負責人索洛特表示：「如今市場進入全面恐慌模式，大家都在觀望是否還有更多骨牌倒下，還有哪些必須被清算。」

在FTX出現嚴重流動性吃緊之際，幣安執行長趙長鵬一度表示願意接手FTX美國以外資產FTX.com，並且簽了一份不具約束力的收購意向書。但隨後認為FTX潛藏龐大資金缺口，迅速撤回收購提議。

幣安發言人發布聲明，鑒於盡職調查結果，以及有關FTX涉嫌不當處理用戶資金、遭監管部門調查的報導，幣安決定不再推動FTX.com收購案。

知情人士透露，FTX執行長班克曼-佛瑞德9日告知FTX.com投資 人，若沒有現金挹注，該公司必須聲請破產 保護。

FTX執行長班克曼-佛瑞德表示，他的加密幣交易所面臨多達80億美元資金缺口，FTX試圖以多種方式籌措救命錢。