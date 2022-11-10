黑田表明無意連任 點出日銀未來退出寬鬆政策兩關鍵

日銀總裁黑田東彥。（路透）

日銀總裁黑田東彥10日表示，未來任何關於退出超寬鬆貨幣 政策的討論，都將聚焦短期利率 的調升速度與日銀龐大資產規模的調整。此外，黑田也表明，在央行 總裁任期於明年4月屆滿後，他無意再續任。

黑田東彥撇開短期內升息的可能性，強調日銀必須持續以寬鬆貨幣政策來支撐脆弱的經濟復甦。

然而黑田表示，當達到央行的2%通膨率目標並伴隨著薪資上揚時，日銀可討論退出大規模刺激措施並邁向政策正常化。

黑田對日本國會表示：「現在要設定退場策略的細節還太早。但討論的一大因素將是日銀短期政策利率調升的速度，目前短期政策利率設定在負0.1%。」「另一個因素是如何調整資產負債表。」他指出，多數主要央行都在推動升息，之後轉向全面縮減資產負債表。

雖然黑田繼續強調日本有必要維持寬鬆政策，但他近幾個月來提到未來退出超低利率政策的頻率變多，值此之際，原物料成本上升，把通膨率推高至2%的目標值之上。

日銀會議紀錄顯示，決策官員上月討論到有必要檢討長期寬鬆政策的副作用，以及未來退出寬鬆政策的影響。這顯示出日銀官員對於最終撤出黑田激進刺激措施的可能性立場變得更加開放。

黑田表示，由於企業因應勞動力短缺與近期生活成本上揚，薪資可能會提升，不過，展望仍充滿不確定性。

他也談到不樂見日圓近期「快速和單向」貶值，因為這讓企業更難以制定商業計畫。但黑田說，日銀在引導貨幣政策時不直接針對日圓走勢，同時預測美國經濟成長減緩終將使美元的升值趨勢暫停。他在談到明年的市場展望時表示：「我不認為關於美元當前單向升值將持續的假定是必然正確的。」

黑田東彥也向國會表示，在日銀總裁任期於明年4月屆滿時，他無意再連任，「在4月，我將擔任總裁滿10年。個人而言，我完全沒有意願再獲得任命」。