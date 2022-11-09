特斯拉每車利潤 高達豐田8倍

特斯拉 目前是全球最會賺錢的汽車製造商之一，上季淨利總額雖然比不上賓士，但已超越豐田 、寶馬和福斯等傳統大車廠；甚至就每輛車的利潤 而言，特斯拉據信領先業界。日經分析，特斯拉每輛車賺取的利潤是豐田的8倍，儘管豐田的銷量是特斯拉的7.6倍。

日經報導，特斯拉上季淨利32.9億美元，豐田同期的淨利則為4,342億日圓，相當於31.5億美元。豐田該季獲利不如特斯拉的部分原因是分攤了供應商的材料和電力成本，且因關閉俄羅斯的工廠，產生969億日圓的一次性費用。

日經指出，尤有甚者，豐田上季賣出262萬輛車，但每輛車只能賺大約1,200美元，特斯拉賣出34.4萬輛車，每輛車的利潤卻多達9,570美元。就每輛車的利潤而言，特斯拉據信領先業界，甚至超越賓士。

報導指出，豐田與特斯拉在策略上的不同，導致雙方的利潤率產生極大差異；豐田提供的車款種類繁多，但特斯拉只賣電動車，Model Y和Model 3占特斯拉逾九成的銷量。過去兩年，這兩款車的價位雖然相對較高，銷量卻增加幾乎一倍。

特斯拉獲利亮眼的因素之一是強大的品牌吸引力，將原物料成本轉嫁給消費者並未影響銷量。特斯拉也搶先同業開始銷售更有利可圖的自駕軟體。此外，特斯拉也簡化組裝步驟，提高量產速度。該公司直接在網路上銷售，比透過經銷商賣車的利潤要高。

儘管特斯拉的獲利表現出色，但股價今年來跌跌不休，執行長馬斯克收購推特，更引發投資人持續拋售特斯拉股票。特斯拉股價7日收盤跌至197.08美元。是2021年6月以來最低。特斯拉的投資人希望馬斯克專注特斯拉，因為這家公司正經歷充滿挑戰的時期。